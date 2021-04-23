在晶圓、封測等產能將在本季再祭出漲價下，MCU(微控制器)廠松翰(5471)亦有可能於第三季再度反應價格，此將有助於平均毛利率有機會持穩在40%以上的水準。

目前松翰的訂單能見度約5~6個月，持續受限於晶圓代工產能不足，使得出貨無法完成訂單需求，由於國內晶圓代工廠、封測廠於第二季將再祭出漲價，故松翰第二季也將調漲15%售價，MCU的主要晶圓代工廠可能於第三季漲價，故松翰亦有可能於第三季再度反應價格，MCU在此波漲價下，平均毛利率有機會持穩在40%以上的水準。

以產品面來說，多媒體影像IC占比松翰2020年佔公司營收44%，年成長135%，今年亦是主要成長動能，在新冠肺炎疫情肆虐下，除了增加對視訊會議、線上教學的需求外，門禁以非接觸式的臉部辨識取代接觸式的指紋辨識，故多媒體影響IC需求亦是今年的成長動能之一；另外，OID點讀筆定位在3~8歲的學齡前的英語教育市場，目前主要客戶共有騰訊、斑馬AI英語、字節跳動、日本巧連智、德國童書出版商等，松翰去年因新增大陸客戶，使得營收成長114%，預估今年字節跳動取得完整年度的出貨，營收可望有2成的成長。

儘管全球開始施打疫苗，但生活型態儼然已經改變，居家辦公帶動視訊會議產品與NB需求，對影像感測MCU、多媒體影像IC需求增加，且疫情帶動個人健康量測產品成長，包含額(耳)溫槍、血糖儀、血壓計、血氧機、體脂秤等，成為市場居家必備的健康量測用品，法人預估，松翰2021全年合併營收可望成長2成，全年每股獲利靠攏7元大關。

(時報資訊)