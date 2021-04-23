因國際鋼價急漲，加上原物料成本墊高，令中鴻5月盤價續開紅盤，為連續11個月調漲，業者表示，全球經濟持續轉好，且世界鋼鐵協會(WSA)將今年鋼鐵需求上調，顯示產業需求提高，將支撐鋼市穩健，另外亞洲鋼廠減產，預計鋼鐵供應短缺問題延續，全年鋼價易漲難跌。

中鴻5月盤價，熱軋鋼品、冷軋鋼品每公噸漲2300元，鍍鋅鋼品每公噸調漲3000元。(商品行情網)

(時報資訊)