《商情》國際鋼價持高 中鴻盤價連11漲 10:012021/04/23 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因國際鋼價急漲，加上原物料成本墊高，令中鴻5月盤價續開紅盤，為連續11個月調漲，業者表示，全球經濟持續轉好，且世界鋼鐵協會(WSA)將今年鋼鐵需求上調，顯示產業需求提高，將支撐鋼市穩健，另外亞洲鋼廠減產，預計鋼鐵供應短缺問題延續，全年鋼價易漲難跌。 中鴻5月盤價，熱軋鋼品、冷軋鋼品每公噸漲2300元，鍍鋅鋼品每公噸調漲3000元。(商品行情網) 《航運股》供需吃緊無解 航空雙雄美國線連兩月漲價 1分鐘讀財經》台股恐怖天量兇手 3種買家爆炒4800億 (時報資訊) #中鴻 #盤價 #國際鋼價 #持高 #急漲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 長庚大學新冠抗體試劑 可望量產 04:102021/04/23 生活新聞 美國線貨運邁向新天價 航空雙雄 月底漲價約30％ 04:102021/04/23 財經要聞 重押七期 興富發31億再獵地 04:102021/04/23 財經要聞 三沖客炒翻 當沖4,847億 04:102021/04/23 財經要聞 減碳支票別亂開 04:102021/04/23 時論廣場 頭條揭密》特斯拉道歉1日3變 缺乏誠意消費者不買帳 03:542021/04/23 政治 報稅攻略系列五之四－售屋財交所得標準率增 稅負提高 04:102021/04/23 財經要聞 大量衝向券商 驚傳網路下單掛點 04:102021/04/23 財經要聞 台股當沖熱 飆出6500億天量 04:102021/04/23 財經焦點 南港廠辦供給少 開價直追內科行情 01:182021/04/23 區域情報-台北 台股爆7,675億元天量 狂刷九大紀錄 04:102021/04/23 財經要聞 財經熱門新聞 台股下跌爆6000億量危險了？ 專家1句揭真相 - 財經 三沖客炒翻 當沖4,847億 - 財經要聞 - 工商時報 散戶爆炒這檔ETF 謝金河：看到世界經濟大亮點 - 財經 殺進中鋼變山頂冤魂？專家分析曝下場 - 財經 宅幸福勢力難擋 新二代宅帝一堂於林口強勢登場 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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