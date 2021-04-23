兩名未成年澎湖國中生23日凌晨疑似開車夜遊自撞，分別輕重傷送醫急救，消防局與警察局通報資料顯有出入，警方積極調查釐清是否另有駕駛人肇逃。

澎湖縣消防局23日00時06分受理警察局轉報指稱，馬公市風櫃(201號道)往時裡國小方向有交通事故，疑有人員受傷。

消防局獲報後，立即派遣澎南分隊消防及救護車輛共3車6人前往搶救，由小隊長顏主立現場指揮。

勤務人員到達現場後，回報現場2名傷者均受困於車內(均為男性)，立即部署破壞器材以油壓撐開器破壞車體進行搶救，歷時約半小時搶救後順利脫困，並送往三軍總醫院澎湖分院救治

初步調查2名傷者都是未成年國中生，14歲吳姓少年受困於副駕駛座，臉部及肢體多處擦傷，意識清楚且生命徵象穩定，給予清洗傷口急救處置。

另名13歲翁姓少年受困於車內後座，左大腿疑似骨折及撕裂傷，意識清楚且生命徵象穩定，給予非再呼吸型面罩、清洗傷口、包紮止血、頸圈及長背板固定急救處置。

警方現場初步調查，翁姓少年聲稱自己是駕駛，但事實卻是受困於後座，全案仍積極進行後續調查處理。

(中時 )