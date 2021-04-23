別看現在勇士後衛史蒂芬柯瑞跟自己親弟弟七六人後衛塞斯柯瑞感情不錯，柯瑞日前公開爆料，自己小時候也經常跟塞斯打架，甚至多達15次，「我們會在玩單挑的時候發生這種事，很顯然作為大哥的我，理所當然會贏他，但他偶爾惹怒我。」

「塞斯會在場上跟我說，我對他犯規了，我當然告訴他，那根本不是犯規，我真的沒碰到你，」柯瑞回憶表示，「我當然不會給他說犯規的機會，他有時候就會直接把球抱著走出球場，他知道我很想打球，也知道我不可能讓他這樣走掉。」

本來身為親兄弟，打球難免發生衝突，這也展現出柯瑞兄弟的好勝心與競爭性，畢竟雖然兩兄弟都遺傳到父親戴爾柯瑞的射手基因，塞斯卻沒跟史蒂芬柯瑞一樣幸運，2013年選秀落選的他，歷經一段時間磨練，如今才在NBA站穩腳步。

不過就算名氣與實力都不如老哥，塞斯柯瑞卻在每次對上老哥都卯足全力，可惜最近一次兩兄弟交手，史蒂芬柯瑞狂轟49分的高分，塞斯柯瑞只拿15分、5助攻，表現還是輸了老哥一大截，看來在史蒂芬柯瑞面前，塞斯柯瑞還是怎樣都贏不了。

(中時 )