大陸一名女子生產完不顧身體虛弱，第一件事就是衝出產房追打老公，抓狂程度連護理師都攔不住，原來該女子的丈夫說好生產時，給她進行「無痛分娩」，好減輕生產過程中的疼痛，沒想到老公後來聽了婆婆的話，因為擔心會影響胎兒健康，就拒簽無痛分娩同意書，結果妻子歷經「像被卡車輾過」的痛苦生產過程後，立即衝出產房找老公算帳。

微博日前流傳一段影片，一名穿著病人服的女子，怒氣沖沖從產房衝出來追打丈夫，還脫下了鞋子朝老公的身上扔去，由於女子當時情緒相當激動，護理師見狀上前攔阻都欄不住。

據知情的網友轉述，該名女子疑似生產前與老公講好，為了減輕生產時的疼痛，決定做「無痛分娩」，可是婆婆知情後認為，這會影響到金孫的健康，便不准兒子簽無痛分娩同意書，女子的老公一想到會影響到兒子的健康，只好對妻子黃牛了。

讓女子心寒的是，辛苦懷胎10月丈夫非但不體諒，還聽他母親的話，害她在分娩過程中咬牙忍痛生產，簡直像是歷經「被卡車輾過」的疼痛，一想到這裡就氣不過，才會生產完就衝出產房找丈夫算帳。

大陸許多網友看完影片紛紛留言砲轟這名丈夫「都幫你生孩子了，連無痛都不讓她打，這丈夫還有肩膀嗎」、「婆媳關係太難了」、「行行好吧，以後跟你過日子的不是你媽，是你老婆」、「以後你動手術，看你老婆簽不簽字」。但也有網友認為「是假的吧！騙人沒生過孩子，最好生完還有力氣追打人」。

(中時新聞網)