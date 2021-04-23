3屆賽揚獎得主「藍眼」薛爾瑟(Max Scherzer)的合約剩下最後一季，大聯盟官網報導華盛頓國民可能會在7月底交易大限之前有動作，他們引述一位美聯球團高層的話說：「薛爾瑟想要打季後賽，他不是那種安於現狀的人。」天使、運動家、洋基、紅雀、巨人都有可能網羅他。

紐約洋基陷入數十年來最糟的開季，主要原因在於打線不振，投手先發輪值也有隱憂。23日他們打線甦醒，加上赫曼(Domingo Germán)回歸繳出優質先發，成功打敗印地安人奪下本季第7勝，仍在美聯東區墊底。倘若洋基季中戰績重回列強，應該會有意願安上薛爾瑟這塊奪冠拼圖。

奧克蘭運動家被看好是美西頭號勁旅，講究精打細算。薛爾瑟的合約剩下3500萬美元，到交易大限的時候就只剩1200萬美元，「租借」過來打季後賽是很划算的。聖路易紅雀是薛爾瑟的故鄉，如果能連續第3季闖進季後賽，他可能也願意回去。

薛爾瑟去年秋天開始賣房子，他在維吉尼亞州鄰近華盛頓特區的豪宅市值1500萬美元(約台幣4.2億)，因為國民還沒跟他續約。薛爾瑟今年36歲，這可能是他生涯最後一次重大轉隊，被比喻為韋藍德(Justin Verlander)在2017年季中加盟太空人並奪冠的情況。

基於10-5規則，擁有10年大聯盟資歷並留在同一隊超過5年的球員，自動獲得「不可交易權」，所以最後要去哪一隊將由薛爾瑟自己來決定。

(中時新聞網)