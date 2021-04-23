針對小股東向媒體爆料，菱光(8249)花費快20億元購買東元(1504)股票，但菱光資本額僅12.7億元，明顯超過資本額。對此，菱光表示，關於投資個別有價證券限額，此部分屬於公司治理事宜，由各公司依據財務狀況制定。菱光修正取得或處分資產處理程序，已由董事會充分討論與決議，也完全恪遵上市上櫃公司所有相關法令。

菱光指出，該名股東對於投資東元的合理性與必要性提出意見公司相當重視，也希望能邀請這位股東當面做個說明，以澄清疑慮。但寫檢舉信的小股東並未具名，也未留下任何聯絡方式，因此公司無從回覆起。

小股東質疑，菱光本來就是東元的董事，黃育仁辭了董事，又花錢投資東元，這都有讓董事會知道及同意？菱光指出，黃育仁辭去東元董事職務，事前已依法經董事會討論通過。強調此次董事改選過程，本公司作為委託書徵求人，將會恪遵上市上櫃公司所有相關法令。

(時報資訊)