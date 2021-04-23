42歲「蘭陵王」馮紹峰和小他9歲人氣女星趙麗穎2018年奉子成婚，隔年兩人生下兒子「想想」，近年兩人頻傳婚變。今(23日)兩人在微博丟下震撼彈，宣布離婚，強調兩人因為工作相識相戀，也因為工作聚少離多感情轉淡，之後兩人會扛起父母責任，共同撫養小孩。

馮紹峰在微博發文宣告離婚，標註了趙麗穎。(翻攝自馮紹峰微博)

趙麗穎發布離婚聲明。(翻攝自趙麗穎工作室微博)

趙麗穎和馮紹峰合作電影《西遊記之女兒國》、電視劇《知否知否應是綠肥紅瘦》相識相戀，在2018年10月官宣結婚，隔年生下兒子「想想」，幸福組成一家三口，小倆口對家庭生活相當低調，不過結婚第一年，馮紹峰就曾被傳跟網紅過從甚密，氣得發聲明駁斥，沒想到年初夫妻倆又遭爆已離婚，甚至孩子不是男方的傳聞，夫妻倆更是第一時間發聲明撇謠言。

上個月媒體才拍到馮紹峰爆瘦，瘋猜是婚變所致。(翻攝自一點娛樂微博)

上個月有媒體拍到馮紹峰不僅整個人瘦成皮包骨，手臂更是細如竹竿，再度遭質疑婚姻出狀況，這讓他日前(20日)發文回應：「細手腕和細腳腕，藏了這麼多年終於被發現了，我真沒資格穿短袖短褲」，被網友虧過了一個月才澄清，反應超慢，沒想到如今突然證實離婚消息，讓大批網友難以置信，更造成微博一度當機。

馮紹峰今以一句「日子很長，過去很好，願未來更好」，並標註趙麗穎，宣布離婚，之後兩人透過工作室發表長篇聲明，證實兩人2年多的婚姻畫下句點，兩人當年合作電影、電視劇傳出緋聞，2018年10月兩人官宣領證，如今再度官宣，卻是宣告離婚事實，文中兩人坦白表示，因工作結緣相戀結婚，過去日子裡一直真心相待，卻因聚少離多深思熟慮後選擇分開，「無關網絡流言，也無關外界影響」。

當年趙麗穎與馮紹峰曬結婚證，低調認了喜結連理，隔年3月迎接兒子誕生。(翻攝自馮邵峰微博)

趙麗穎和馮紹峰強調，兩人之後還是孩子的父母，會共同撫養並陪伴小孩成長，會選擇公開此事，是希望避免不必要的誤解或猜測，對當事人或其家人造成二次傷害，此後兩人也不會再回應此事，並提醒後續若有惡意傳聞或假新聞，會保留法律權利，不排除提告，「感謝所有一直關心、支持、愛護、信任趙麗穎女士與馮紹峰的朋友們，祝福二人未來的生活安好順遂，平安喜樂！」

(中時新聞網)