宜蘭花蓮兩縣生產的文旦，果實品質優良，農委會花蓮區農業改良場指出，2021年文旦的開花展葉情況正常，小果生育情況良好，並且沒有明顯的病蟲害發生現象，但後續仍有三關鍵必須注意。

花蓮農改場指出，後續文旦果園的管理有三個關鍵必須注意，首先是適期合理使用追肥，慣行文旦追肥的使用，大多偏重單質肥料如過磷酸鈣與氯化鉀，並且有過量使用的問題，建議以土壤檢測結果以及植株生育狀況為依據。

花蓮農改場指出，如果文旦著果數量多，或者出現葉片肥大、夏梢生長等氮肥偏高的現象，再視情況酌量增加追肥的使用數量或次數，施用追肥時宜應注意鈣、鎂等元素的供應，以促進果實良好的生長，最後一次追肥之施用時機不宜晚於6月下旬，追肥施用後若逢降雨減少，則需注意水分的供應，以促進施肥的效果。

花蓮農改場提醒，第二個關鍵點是夏季修剪，應於文旦生理落果結束後或即將結束時開始進行夏季修剪，今年預估是在5月上中旬為適當時期，修剪時應該針對文旦果實附近與上方的無用枝條或有害枝條予以剪除，例如果實附近與上方的乾枯枝條與病蟲害枝，以及直立枝與密生枝等等，可以改善文旦果實周圍的通風與光照，提供果實良好的生長環境，不僅可以減少文旦病害的發生，還可以明顯降低果實酸度提高品質。

花蓮農改場強調，最後一個關鍵點是善用葉面施肥，葉面施肥與土壤撒施之追肥管理相輔相成，兩者各有其效用與特性，不宜有所偏廢，直至採收前三週停止施用，而到了文旦生育後期，葉面施肥時還可視狀況搭配海草抽出物等植物營養劑，以進一步提高果實品質。

(工商 )