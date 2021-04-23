目前正在服刑的知名「檢舉魔人」蘇大媽，因另犯妨害公務及侮辱公務員等6罪，被合併判刑1年確定後，台南地檢署近日提訊蘇婦時，她雖請求易科罰金或服社會勞動役，惟檢方認為，該2選項對蘇婦難收矯正之效，裁定接續服刑，但她當場聲明異議，檢方已轉台南高分院裁定，一旦被駁回恐將服刑1年。

2018年9月間，55歲的蘇大媽因在台南市中西區某復健科診所咆哮醫護，被台南高分院依違反醫療法判刑5個月、得易科罰金後，檢方原本同意蘇婦易科罰金，但因她違反與檢方的約定持續濫訴，檢方撤銷她剩下2期的易科罰金，改發監服刑100天。上個月31日蘇婦入監服刑，原訂於7月初出獄。

不料，蘇婦又因2019年12月8日大鬧台南市安南區果菜市場、2019年12月11日在台南市衛生局辦公室藉故刁難公務員、2020年1月23日在台南永康警分局復興派出所嘲諷員警、2020年2月5日大鬧健保署南區業務組、2020年2月14日侮辱健保署南區業務組人員、2020年4月25日侮辱台南市警四分局華平派出所員警等6案，一審被合併判刑8個月，經上訴二審上月17日合併判刑1年確定。

原本蘇婦依法可易科罰金，但南檢日前收到判決書，借提服刑中的蘇婦陳述意見時，她雖請求易科罰金或服社會勞動役，只是檢察官認為她的狀況均不適合，駁回申請，裁定發監執行，蘇婦也當庭聲明異議，檢方已告知會轉送台南高分院裁定。

(中時 )