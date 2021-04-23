【LIVE直播】又傳2國籍航空機師染疫？陳時中親上火線說明。（中時新聞網）

中央流行疫情指揮中心今(23)日公布國內新增2例COVID-19境外移入確定病例，自印度(案1088)及比利時(案1089)入境。

指揮中心表示，案1088為印度籍30多歲男性，今(2021)年4月6日來臺工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館進行檢疫；因工作需要，個案於4月21日檢疫期滿後，至醫院自費採檢，於今日確診(Ct值32，住院後採檢Ct值33，血清抗體IgM及IgG皆為陽性)。個案在臺期間並無症狀，已掌握接觸者5人，其中1人列居家隔離，4人列自主健康管理。

指揮中心指出，案1089為比利時籍40多歲男性，今年4月6日來臺工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館進行檢疫，4月20日出現頭痛、喉嚨痛、流鼻水及嗅味覺異常等症狀，隔日由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診(Ct值20)。個案發病前2日為居家檢疫期未與他人接觸，且就醫時接觸之人員均有適當防護，故無匡列接觸者。

指揮中心今也公布國籍航空染疫機師接觸者的採檢情形，其中案1078接觸者共匡列29人，27人須採檢，25人採檢結果為陰性，2人檢驗中；案1079接觸者共139人，136人採檢完畢，結果都是陰性。

案1078、1079接觸者採檢結果。（指揮中心提供）

(中時新聞網)