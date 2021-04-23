儘管日本即將實施另輪強效快版的緊急狀態，而正在復甦的景氣可能受到影響。不過，日本四月的工廠作業活動，卻創下三年來最大成長。同時，服務業者還是陷在愁雲慘霧中。另外，民間消費不振下，健康的通膨卻不增反減。現在日企共同的最大顧慮，都是新冠疫情未來將會如何發展。

IHS Markit日本四月au Jibun銀行製造業方面的採購經理人指數(PMI)，經季節性調整後，初值由三月的終值52.7，升至53.3。不僅連三個月增加，同時，也創下自2018年四月以來新高點。

PMI的景氣榮枯點，是以50充當分界，以上是好，以下則堪慮。

推動日本四月製造業PMI成長的動力，除了來自日本國內外的需求訂單外，生產增加也是另一主因。

這些日企製造商在手尚未消化完的訂單，也是連兩個月正向增加，由此來推未來的生產數字將可以期待。

共同編製此指數的調研機構IHS Markit認為，民間企業充滿活力，是由製造業者所引領的，對服務業者來說，生意卻是一落千丈。日企服務業者擔心，新冠疫情所帶來的影響還沒有看到頭，不知何時會結束。

至於日本製造業則擔憂，新冠病毒造成工作流失，且下游售價下降，不過上游的進料成本卻一直增加，故這之間的價差已萎縮至2014年12月以來最少。

同時，服務產業的數字則沒有變動，都維持在48.3，也就是尚未向上突破景氣榮枯點50。

結合製造業與服務業的綜合指數方面，數值增為50.2，是自2020年元月以來首見。

除了民間公布的上列經濟數字外，同時，日本官方也發布消費者物價指數(CPI)。在計入原油產品，未納入生鮮食品的日本三月核心CPI年減0.1％，與市場普遍預估值吻合。

不過，原油產品與生鮮食品雙雙都被剔除後，卻比2020年同期要上漲0.3％。

(時報資訊)