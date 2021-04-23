全球最大車用零組件供應商博世(Bosch)周四表示，預計今年的銷售和獲利都將成長，但是警告半導體供應短缺的問題將衝擊全球汽車生產。
博世第一季銷售大增17%；預期2021年銷售成長6%，營業利益率為3%，然而該目標的實現將取決於半導體瓶頸對該產業的影響。
博世認為，不預期問題會在短期內有所改善；當務之急是解決當前問題，然後考慮未來如何避免該情形的出現。
博世執行長Volkmar Denner指出，公司在德國Dresden市的新廠將在九月投產，比原訂計畫提早三個月，但無法解決瓶頸問題。
博世曾在三月表示，半導體短缺正影響到IC、車用微控制器，以及特定應用的IC。
全球的半導體短缺來自多個因素，包括汽車製造商與消費性電子產業爭奪晶片供應。
汽車的製造越來越依賴晶片，從電腦管理引擎、提高燃油效率，到緊急煞車等駕駛輔助功能，無所不包。豪華車廠戴姆勒(Daimler)周三指出，因為晶片短缺問題，將暫停兩處德國工廠生產一周，影響到1.8萬名工人的工時。
(時報資訊)
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