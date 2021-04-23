鴻海集團旗下機殼廠鴻準(2354)公告，基於投資策略，已於3月底處分北美智慧電視品牌VIZIO持股約74.56萬股、持股比例降至8.25％，處分利益約4.33億元，以鴻準目前股本估算，約挹注每股盈餘（EPS）0.31元。

鴻準股價3月中觸及79.6元、創2年8個月高點，隨後一路向下拉回修正，昨（22）日下跌2.12％、收於69.3元，為近3月低點。今（23）日持平開出後震盪走揚，上漲1.44％至70.3元，力拚止跌回升。三大法人本周持續偏空操作，迄今合計賣超2065張。

鴻準代子公司Q-Run控股公告，於3月26～30日間以每股21美元處分VIZIO普通股約74.56萬股，交易總金額1565.93萬美元（約新台幣4.35億元），處分利益約新台幣4.33億元。處分後仍持有VIZIO普通股1515.78萬股，持股比例降至8.25％。

VIZIO為北美知名智慧電視品牌，中國大陸電視品牌樂視原於2016年7月提議收購，惟隨後因爆發資金短缺危機，於2017年4月放棄收購、並倒閉重整。鴻海2018年6月透過子公司AFE及旗下面板大廠群創投資入股，集團合計持股逾25％。

VIZIO去年營收約20億美元，其中娛樂平台貢獻約1.47億美元，3月1日申請美國紐約證交所上市、並於3月25日以每股21美元掛牌交易。鴻準原持有VIZIO特別股6.7萬股，依換股比例換得VIZIO控股普通股1515.78萬股。

(時報資訊)