國民黨立委蔣萬安（中）、《百靈果News》主持人凱莉（左）、主持人Ken（右）。（圖／翻攝自YouTube）

國民黨立委蔣萬安20日上Podcast，暢談包括轉型正義、國民黨理念、個人身世與生涯規劃等問題。被問及未來是否選總統？蔣首先說「政治變化太快，很難預測下一步要做什麼」，遭吐槽「太官腔」；在兩位主持人「輪番拷問」下，針對選總統與台北市長問題，坦言「未來只要是屬於我的責任，我不會迴避，要我扛的責任我一肩扛起」。

蔣萬安上Podcast節目《百靈果News》，談到國民黨當前面對的困境，蔣坦言，外界常常都給國民黨貼上「不敢講」、「發生事情都噤聲」的標籤，但事實並不是，他們其實都有出來講，只是他們的聲音沒辦法出來、外界沒有聽到，外界都是被一個很片段的式的標題混淆，但其實明明就不是這樣。

針對蔣萬安的說法，主持人凱莉吐槽：「可是其實是最近才開始這樣講的，也不能說大家都沒聽到，以前沒有講啊！這個我們都有看到啊！因為大家都說『Oh my god！國民黨又轉彎了嗎？』聽眾都會來分享啊！所以不能說沒有被聽到，這樣不公平。」蔣回應，外界有這樣的想法，他認為必須要一直繼續努力，國民黨其實慢慢有在改變，只是還不夠。

主持人Ken提問，國民黨黨主席江啟臣與蔣萬安在黨內都算是年輕一派，想要做改變會不會很痛苦、很辛苦？蔣表示：「坦白講其實不會。」因為在立法院與諸多議題上，比如說勞基法與同婚議題，至少在討論的過程當中他看到了不同；國民黨這兩屆在立法院是非常少數，每位委員都來自不同選區、代表不同民意、身為不同世代、有著不同意見，但大家的溝通都算順暢。

蔣萬安舉例，像一例一休其實內部就分為「挺勞方」、「挺資方」兩派意見，在激烈討論中有些委員是聽得下去的；同婚也一樣，外界不知道的是，其實在表決當天國民黨團的決議是「開放」，黨內並沒有一致要求要贊成或反對，也不會有任何黨紀處罰，雖然有委員認為要「一致決」，但包括他等幾位委員，都認為這是價值的選擇。主持人凱莉直言：「你們是國民黨年輕最後的希望了！」蔣回應，他不敢這樣講，但在經過溝通後，大家也願意接納，因為他們也知道現在社會氛圍、大的趨勢，他們也願意妥協。主持人Ken則笑喊：「聊到現在覺得你是一個正常人耶！跟我們認識的國民黨真的很不一樣！」

節目最後，主持人Ken問蔣萬安：「你會選總統嗎？」蔣表示，其實之前有一個政治前輩告訴他，政治就是「你伸手五指之外一片漆黑」，因為政治變化太快，你很難預測你下一步要做什麼，所以前輩要他「把握當下，你把你現在的事情做好」；此回答遭現場兩位主持人吐槽「太官腔」，再度追問是否選台北市長。蔣回應，對他來說真的唯一能夠掌握的，就是現在的角色、把現在的事做好，但是，未來只要是屬於他的責任他不會迴避，要他扛的責任他會一肩扛起。

(中時新聞網)