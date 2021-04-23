財長蘇建榮與中美洲銀行總裁摩西（Dr.DanteMossi）23日上午分別於台北及宏都拉斯兩地以視訊方式代表簽署「中美洲銀行設立駐中華民國（台灣）國家辦事處協定」，為深化雙方關係並做為亞洲投資敲門磚，中美洲銀行會在台設置國家辦事處。

我方由外交部長吳釗鑾及中央銀行總裁楊金龍共同到場觀禮見證，中美洲銀行另由理事會主席、友邦宏都拉斯財長米德斯（Marco Midence）透過視訊方式觀禮見證。

中美洲銀行成立於1960年，總部設於宏都拉斯首都德古西加巴市，旨在推動中美洲地區經濟整合與社會發展，我國於1992年成為區域外會員國，持股比率為11.09％，為該行區域外會員國持股最高者，理事會為中美洲銀行最高權力機構，我國理事由財長擔任，副理事則由中央銀行副總裁擔任。

財政部進一步表示，中美洲銀行於2018年理事會年會通過第8次增資決議後，我國亦積極參與該行增資，以鞏固我國於該行區域外第一大會員國地位、並且將有常任董事一位，我國也是中美洲銀行於亞洲發債最大之資本市場，中美洲銀行在台設立國家辦事處，為該行於亞洲設立分支機構首例。

財政部指出，除了台灣的外交國際地位外，我國在海外投資展望也逐步提升，國際信用評等兩大機構包括穆迪（Moody’s）、標普（Standard＆Poors）自今年以來相繼調升我國主權信用評等與展望。

目前穆迪將台灣列為Aa3、但展望調升為「正向」，等於台灣評等有望在一年內提升；標普則是將我國主權信用評等「AA-」調升為「AA」，並將展望由「穩定」調升為「正向」。

財政部指出，穆迪、標普肯定我國因應疫情的財政優異表現，關鍵為台灣2021年財政赤字占GDP比率可望由2020年的2.1％降至1％、2022年財政赤字占GDP比率也可望從2021年2.3％降至0.9％，明顯低於同為Aa等級國家（多為3％～5％）。

(工商 )