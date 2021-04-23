前甜心主播侯佩岑近期帶媽媽林月雲、老公黃伯俊上實境秀《婆婆與媽媽2》，先前因林月雲在節目中落淚，引來網友起底她過往感情爭議，此後她每回出現節目總被罵翻，侯佩岑也為護母不捨發文。最新一期節目中，黃伯俊帶老婆外出散心，表示知道侯佩岑最近因為上節目壓力大、心情不好，讓侯佩岑感動落淚，回應嫁給黃伯俊是她此生做過最正確的選擇。

侯佩岑先前跳出發文向眾人致歉，表示因林月雲近年身體不好，才會想帶媽媽上節目留下回憶，對無意引發的爭端表示抱歉。而最新一期《婆婆與媽媽2》中，黃伯俊難得展現浪漫，帶妻子到海邊走走散心，他更趁侯佩岑抵達前先在沙灘上寫下「I Love You」大告白，無奈漲潮太快，破壞了他給太太的驚喜紀念。

侯佩岑委屈落淚。（圖／翻攝自芒果TV）

節目中，黃伯俊苦笑說：「老天爺把我的驚喜破壞了」，接著秀手機照片給侯佩岑看，讓侯佩岑露出幸福甜笑，黃伯俊體貼說，其實更重要的是想帶老婆出來走一走，「我知道我跟媽媽來錄這個節目，讓妳最近有很大的壓力，心情一定很沉重，那我也沒有什麼可以幫到妳的，我只是想跟妳說『老婆，我永遠在妳身邊』」。

黃伯俊在沙灘上告白。（圖／翻攝自芒果TV）

侯佩岑表示此生做過最對選擇就是嫁給黃伯俊。（圖／翻攝自芒果TV）

聽到黃伯俊一番感人告白，讓原本微笑的侯佩岑也忍不住爆淚、抿住嘴唇，頻頻點頭，黃伯俊更放話自己的臂膀永遠為老婆開放，「我們愛妳」，喊話願意一起度過人生高低起伏，侯佩岑則說：「我總是很怕會做出錯的決定，然後我覺得我做得最對的決定就是嫁給你」，黃伯俊開玩笑說：「這不是妳做過最瘋狂的事情嗎？今天變成最對的事情？」夫妻倆相擁而笑，網友回：「我們都要幸福快樂每一天」、「姐姐，不要被外界干擾，你真的很棒，不需要在意那些刺耳的聲音」、「要幸福！不要理會那些惡意，很喜歡你！」

(中時新聞網)