「我忘了回家的路！」72歲陳姓老翁家住離台中市警察局第四分局南屯派出所約1公里遠的地方，卻因找不到回家的路，體力不支，向警方求助，員警安撫老翁緊張的情緒，運用警政系統比對確認身分後，請巡邏員警護送老翁返家，結束一場迷途記。

南屯派出所日前處理一件特別的為民服務案件，原來是一名迷失老翁到派出所報案表示他迷路回不了家，員警獲報剛開始，還有點半信半疑，經詢問老翁身分資料，說只記得姓名及出生年月日，身上也沒有攜帶證明文件。

經以警政系統比對身分，確認陳姓老翁住在離派出所約1公里遠，警方聯絡家屬得知老翁在未告知家屬的狀況下，獨自從家裡走到南屯市場附近體力不支，忘了回家的路，也不知道家人電話無法聯繫，只好走進派出所請求員警的協助。

員警查明案情連繫後，立刻派遣線上巡邏警網巡佐陳照園及警員陳滕逸協助老翁返家，下樓梯時員警見老翁雙腳無力支撐，暖心的全程攙扶他上車。

送返家時，老翁的女兒已著急地在門口等候，見到員警親自護送父親平安歸來這才解除緊張的情緒，不停地向員警表達歉意及感謝。

陳女說，近日剛向社會局幫父親請領愛心手環，如果沒有警方通知，他們還沒發現父親不見了，日後定會更加注意父親的動向。

南屯派出所所長江松泳呼籲，家中如有獨居長輩或失智症狀家屬，可向各縣市政府社會局申請預防走失手鍊，或在口袋中放入小紙條或縫在衣服上，寫上相關聯繫方式，俾利警方迅速確認走失者身分及通知家屬，預防類似情形發生。

(中時 )