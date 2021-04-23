【旅遊經洪書瑱報導】近一二年因為疫情，國人無法出國，許多民眾改前往戶外山林，除了郊山步道、國家森林遊樂區外，台灣高山密布，有護國神山之稱─「中央山脈」，還有雪山山脈、玉山山脈、阿里山山脈和海岸山脈等五大山脈。而其中「台灣百岳」對於許多山友來說，更是朝聖蒐集的名單。台灣百岳名單是早期由台灣登山界耆老探勘及商議後選定，以標高三千公尺以上，擁有奇、險、峻、秀特色，選定一百座台灣山峰，以註有山名，且有三角點者為優先選錄標準，希望藉「台灣百岳」帶動台灣高山的登山風氣。在台灣百岳名單中，台灣五大山脈之首的中央山脈就獨佔了69座、雪山山脈有20座、玉山山脈有11座，而大家耳熟能詳的阿里山山脈和海岸山脈，則是因為高度皆不足三千公尺，並未入選。在這些百岳名單也因挑戰難易度的差異，被山友們概略分為A、B、C、C+等級(易至難)。對未曾有攀登百岳經驗的朋友，想親身體驗一睹台灣高山之美，建議其中三座最親民及相對安全的山峰入門，包括：「合歡主峰」、「合歡東峰」與「石門山」。由於此三座百岳交通便利、登山步道規劃完善、景色優美，是許多民眾在人生百岳記錄中「破蛋」的最佳選擇。甚至一日雙座百岳或一日三座百岳入袋，對平時有在定期運動的民眾，在天氣穩定、時間從容、裝備完備且沒有高山症的狀況之下，首登人生百岳並非難事！

合歡主峰(攝影：洪書瑱)

合歡主峰三角點(攝影：洪書瑱)

合歡主峰可以輕易看到群山(攝影：洪書瑱)

合歡主峰遠眺台灣公路最高點──武嶺及合歡東峰(攝影：洪書瑱)

合歡主峰海拔3417公尺，周圍沒有阻擋視野的山巒，風景極佳，站在山頂上，環顧四周，可以看到合歡群峰、奇萊連峰、雪山、南湖大山、中央尖山、甚至玉山都可一覽無遺。夏季時，合歡山上綠意盎然、百花爭妍，是避暑勝地與賞高山花卉的好時機，可以觀賞到玉山杜鵑、玉山圓柏、玉山薔薇等，而鳥類還可欣賞金翼白眉、鷦鷯、岩鷚等。

合歡東峰步道(攝影：洪書瑱)

合歡東峰 (攝影：洪書瑱)

合歡東峰 (攝影：洪書瑱)

合歡東峰 (攝影：洪書瑱)

合歡東峰杜鵑含苞待放時的照片(攝影：洪書瑱)合歡東峰標高3421公尺，是合歡群峰的第二高峰，只比最高的合歡北峰低一公尺，其登山口位在松雪樓旁，從登山口到峰頂落差約三百公尺，坡度較陡，沿途以階梯步道為主，單程約2小時可登頂，可依自己的體力調整步伐及速度，慢慢行走，平時並不難走。合歡山東峰山勢高聳秀麗，甚至還有人說，到合歡山區不能不登東峰！玉山杜鵑在這段路上有較多的族群分佈，每年五、六月杜鵑盛開時，可欣賞到花團錦簇的美麗景象。

石門山紅毛杜鵑(攝影：蕭國華)

石門山遠眺奇萊北峰(攝影：廖晨光)

石門山(攝影：洪書瑱)而石門山海拔3237公尺，相較於合歡主峰及東峰來說，相對更易攀登，是合歡群峰中更容易「上」的台灣百岳。從登山口出發沿著步道，單程約30分鐘就可登頂。步道大致與公路平行，登頂後再從原路折返。步道沿途大多為玉山箭竹，但也有錯落生長零星的玉山杜鵑、玉山圓柏等灌叢及臺灣冷杉。而石門山也是仰望黑色奇萊及合歡群峰最佳地點之一，在夜晚晴朗時更是觀賞銀河的聖地。

岩鷚(攝影：洪書瑱)

金翼白眉(攝影：洪書瑱)

想將台灣百岳蒐集入袋嗎？不妨參考先從「合歡主峰」、「合歡東峰」、「石門山」開始體驗，了解自己的身體狀況、體力以及高山反應後，視身體等各方面能負荷，再逐步進階挑戰其他百岳會更穩妥、安全！也提醒民眾「登山安全」是自己的責任，另外，由於此時正值高山杜鵑花季，登山山友及車潮眾多，民眾在停車以及登山安全、登山倫理上，請多小心留意。再者，山林之間金翼白眉等山鳥並不懼人，民眾也切勿餵食山中野鳥！

(中時新聞網)