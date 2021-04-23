歐企有望擺脫兩年來的獲利下滑趨勢，首季獲利可望揚升60%以上，超越美國同業表現，並刺激股價再創歷史新高。

第一季也將為史上最強勁的財報季之一，重振了歐洲股市；此前歐股在獲利成長和市場表現方面一直落後美股。

根據Refinitiv IBES數據，泛歐STOXX 600成分股企業，預計其第一季獲利將成長61%，來到790億歐元(約950億美元)。

此一表現與一年前相比看起來不錯；去年第一季新冠肺炎大爆發，從中國開始，迅速蔓延到歐洲和美國。

若以絕對數字來看，第一季獲利仍比去年同期低了4%。去年第一季歐洲仍未明顯感受到疫情影響。

然而投資人認為歐股企業估值已高，對於豐厚業績表現的反應會受到限制；然而歐洲基金經理人仍對歐企有信心。

芬蘭Evli銀行投資組合經理Tomas Hildebrandt表示，這裡仍有很大成長潛力；美國經濟已經發展很好，中國已經較早地復甦，這兩個國家經濟佔全球三分之二，他們的成長將支持歐洲。

與美企相比較，歐企第一季的成長將罕見地優於美企；標普500企業獲利在同一季度成長31%。

儘管疫苗接種的緩慢限制了能見度，然而也突顯了歐企在遭受最嚴重傷害之後的追趕空間。

出口帶動的歐洲經濟楊其受益於全球其他地區的復甦。亞洲和美國對奢侈品的熱烈需求，大力提振了歐洲最大精品集團LVMH的股價，而優異的業績表現也讓其股價創下歷史新高，LVMH老闆Bernard Arnault周三更拉下特斯拉老闆Elon Musk，擠身全球富翁榜第二名。

半導體設備商艾司摩爾(ASML)、軟體公司思愛普(SAP)、啤酒商海尼根皆提出強勁的財報更新，股價也做出正面反應。

在未來幾天，市場將開始關注富豪汽車、德意志銀行、大型石油商、愛迪達等公司表現。

歐企獲利的反彈多數來自製造業和銀行業等周期性產業；而許多國家還在實行封鎖，讓旅遊業和休閒業黯然失色。

投資人還會注意通膨跡象，受壓抑的需求、更高的稅率、原物料和運費的上漲，都可能造成通膨壓力。

追蹤STOXX上市公司的IBES數據估計，在截至六月的第二季，企業獲利更將全速成長86%；而後的兩個季度分別為成長28%和24%。

根據歐洲股市週期性股票的權重來計算，2021年歐企的獲利將增加39%，較美企和亞洲企業更高。科技股勢力龐大的美股，已經經受住經濟低迷的考驗，但目前人們認為美股上行的潛力已經降低。

而泛歐基準STOXX 600指數已經從去年三月低點上漲65%，在本月創下歷史新高之後，其本益比已經較十年平均水準高出三分之一。這讓歐股很容易受到獲利了結的影響。

Decalia駐日內瓦基金經理Michele Pedroni表示，各公司數據的可持續性對於信心的檢驗相當重要，尤其是面對的這些財測為野心勃勃。

對於看漲者而言，任何下跌只是再次上漲的機會。

巴克萊駐倫敦歐洲股權策略師Emmanuel Cau表示，要實現獲利，應該是在下跌時買進，然後繼續看股票走高。

(時報資訊)