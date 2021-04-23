渣打國際商業銀行發布針對台灣企業管理人所進行的《永續發展大調查》，調查結果發現，儘管台灣企業人才對於「17項聯合國永續發展目標」（SDGs）認知度已近9成，其中「氣候變遷行動」認知度最高且最重要；然而在實際推動與落實上，仍面臨執行成效難以掌握、永續發展意識不足、相關目標及策略不明確等挑戰。

渣打銀行總經理韓德聖表示，聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs）是全人類共同面臨的挑戰與努力的願景，其中金融業又扮演關鍵角色，藉由金融商品與服務，將資本與資源導向需要協助的地區，以促進永續發展，帶動經濟成長並創造相關就業機會。

渣打作為國際性金融集團，積極將永續發展落實到日常業務與渣打所營運的社區，並期待在2030年達成營運淨零排放，2050 年達成投融資淨零排放的目標。在2020至2025年間，渣打集團將投入750億美元支持聯合國永續發展目標，並聚焦於永續基礎建設、潔淨科技與再生能源的發展。

在台灣，渣打銀行也積極參與多項離岸風電專案融資，更是首家推出綠建築房貸的外商銀行，未來也將持續結合集團資源，協助台灣永續發展與國際接軌，並與客戶攜手邁向更綠色、更負責任的永續經濟轉型。

為深入了解聯合國永續發展目標在台灣的進展，渣打銀行日前透過網路調查逾200位台灣企業主管（企業主及中高階主管），近9成（89.3％）受訪者表示聽過「聯合國永續發展目標」，其中以氣候變遷行動（85.9％）、消除貧窮（75％）與性別平等（74.4％）的認知度最高；更有近4成的受訪者認為，採取緊急措施以因應氣候變遷及其影響的「氣候變遷行動」是各項目標中最迫切重要的。

調查結果顯示，企業主管對相關目標的認知度，也反映在台灣企業推廣永續活動的項目，逾半數受訪者（50.7％）表示自身企業正進行節能減碳減塑，其他較常見普及的企業永續活動還有保護環境生態（49.2％）與關懷弱勢族群（40.4％）。當問到企業推動永續發展目標的阻礙，約4成受訪者表示不確定如何執行才有成效，而內部永續發展意識不足（39％）與企業永續的目標及策略不明確（37.2％）也是台灣企業正面臨的共同挑戰。

企業受訪者也指出，若能透過永續獎勵補助政策、稅務減免或帶動綠色商機等措施，應能有效鼓勵企業擴大投入永續發展。此外，金融業能運用市場力量與影響力，促使企業願意投入永續發展，也扮演關鍵角色；有近8成（78％）受訪者認為自身企業非常需要永續相關財務諮詢服務、同時也有超過4成受訪者表示，永續存款商品與融資貸款，都是現階段較需要的綠色金融服務。

(中時 )