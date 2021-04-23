許多人都知道小腿浮出青筋的靜脈曲張，是久站久坐族需要注意的疾病；但是，你知道搬重物的勞動族群也有可能患有靜脈曲張嗎？22歲的阿傑在工地工作，每到傍晚小腿便開始腫痛，到了晚上睡覺時更會抽筋，就醫後確診為靜脈曲張，且醫師建議要進行手術治療。亞大醫院心臟血管外科主任劉殷佐表示，除了長期固定特定姿勢者像是久站、久坐的上班型態需要特別注意之外，另外像是長時間搬重物的勞動族群也不能疏忽！

●靜脈血液回流靠肌肉收縮 久站久坐難循環

人體的血液循環系統是一個密閉構造，心臟將血液打出動脈，再流向靜脈經過肺部，回到心臟。但靜脈中的血液不是由心臟推動，而是利用走動時肌肉收縮的壓力擠回心臟，因要對抗地心引力，靜脈中有許多瓣膜，如同閥門防止血液逆流。醫美抗老診所負責人潘天健醫師解釋，當固定姿勢太久，肌肉無法順利收縮，或是腹腔壓力太大，例如搬重物勞動者、孕婦、腹水患者等，都因為血液無法順利回流，淤留在下肢靜脈中。

●靜脈曲張1-2級較無感 可穿彈性襪、抬腿助血液回流

當血液淤留在下肢靜脈中，同時人體的血液循環仍持續經過靜脈，但靜脈空間不足而使其內的瓣膜逐漸受損，小腿上便會出現類似藍色蜘蛛絲，甚至浮凸冒青筋的靜脈。

潘天健醫師表示，靜脈曲張的症狀分為6個等級，1-2級時並不會有特別感覺，許多民眾都屬於這等級，可能會覺得不夠美觀；到了第3級時可能會經常水腫，症狀輕微建議先透過藥物和飲食生活來控制危險因子，或藉由彈性襪幫助腿部肌肉收縮。

而長時間勞動、走動時，血液會大量往下肢移動，產生脹痛感，休息時應將雙腿平放或抬高，讓血液回流。也可輕微按摩舒緩，但若摸到硬塊、發紅時則不建議，有可能為血塊，應盡速就醫。

●4-6級嚴重時恐皮膚潰瘍 甚至產生血栓

4-6級則較嚴重，開始皮膚癢、腿部腫脹、痠痛、沉重感、夜間抽筋等症狀，且因血液循環不良，會發生色素沉澱，甚至鬱積性潰瘍。

劉殷佐主任表示，嚴重時靜脈壁可能會產生血塊發炎，表皮疼痛之外，徒手即可摸到硬塊，若血塊掉落成為血栓，隨血流回到肺臟，則可能產生致命的肺栓塞，不可不慎。

●微創手術僅需局麻 風險低、恢復快

劉殷佐主任進一步分享目前靜脈曲張手術方法，治療方式除了傳統開刀去除整條表淺靜脈，還有較新的微創手術。只需局部麻醉，用雷射燒灼，或是注射膠水將靜脈封堵，將病變的靜脈封閉，就能避免後續的血液淤積，並且有效減輕症狀。雷射因為利用熱能破壞靜脈血管，進行時需於皮下注射藥物，會有較多針孔；注射膠水則只有一個小針孔。

●前期預防提早治療 術後應穿彈性襪保養

因傳統開刀的術後疼痛感高於微創，且恢復期較長，越來越多患者選擇微創手術，但無論採取何種手術，術後皆應穿著彈性襪保養。

除了有症狀接受治療外，潘天健醫師提醒，0-2級症狀輕微的患者，或是久坐、久站、勞動者、孕婦等高風險者也都應特別注意，建議每小時都應調整變換姿勢，或起身活動3分鐘，也能促進血液循環。

以預防醫學角度來看，前期預防、治療都比後期容易，潘天健醫師診所可透過抽血檢查，了解心血管健康程度，提供體外反搏儀器等血管保養服務，呼籲民眾注重血管健康。

(中時新聞網)