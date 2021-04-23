石門水庫集水區23日至上午10點止，累積雨量達4毫米。桃園市長鄭文燦在臉書發文「終於聽見下雨的聲音」，他表示，桃園下雨了，第一時間就打電話給位在石門水庫集水區的同仁，詢問那邊是否也下著雨，電話那頭傳來「下雨的聲音」。

根據水利署北區水資源局資料統計，石門水庫到4月19日，累積降雨量僅4.9毫米，是歷年平均的3%。桃園難得降雨，鄭文燦以歌手周杰倫的歌曲發文，也不忘呼籲民眾，請大家還是要持續省水、不浪費水、珍惜水資源。

(中時 )