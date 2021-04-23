What a night for our @Gatorade Player of the Game, Kemba Walker. pic.twitter.com/pKcPItOASS — Boston Celtics (@celtics) April 23, 2021

聽聞原本即將參加今年NBA選秀會的肯塔基大學球員泰倫斯克拉斯車禍意外喪生消息，身為克拉克朋友的塞爾提克後衛肯巴沃克，23日轟下全場最高32分，外加4助攻、4籃板，帶領塞爾提克99比86射落太陽，也算告慰克拉克在天之靈。

「克拉克是個很棒、很棒的小孩，經常保持微笑，也很愛講話，他原本很快就可以得到他想要的機會，就是在NBA打球，」肯巴沃克表示，「我對他的家人獻上最深沉的哀悼，這是很艱難的時刻，那個噩耗很難接受，我不知道如何表達。」

畢竟塞爾提克今天仍少了主力射手傑倫布朗(左肩拉傷)，上個月才從魔術交易來的佛尼爾，也因觸發聯盟健康與安全協議停賽，肯巴沃克當然必須更賣命打球，除了沃克，塔圖也拿15分、11籃板及6助攻，史馬特11分，普利查德10分。

不過整場比賽打得最悶的球員，還是太陽明星後衛戴文布克，因為他提前犯滿畢業，6次犯規當中有4次進攻犯規，光是肯巴沃克一個人，就製造布克3次進攻犯規，讓布克賽後只能無奈表示，「我一直都這樣打球，只能說我不認同今天進攻犯規。」

(中時 )