交通部觀光局慶祝觀光節舉辦表揚大會，擔任中華民國溫泉觀光協會理事長的泰雅渡假村總經理李吉田，榮獲台灣觀光貢獻獎；他在泰雅渡假村擔任營運部經理兒子李浩瑋，則獲優良觀光產業從業人員獎，父子同台領獎，雙喜臨門。

交通部觀光局張錫聰頒獎時表示，父子同台領獎是舉辦觀光節表揚典禮以來的首例，非常難得。李吉田父子同榜登科消息傳出，全台觀光業者及南投縣各觀光產業界都感到與有榮焉，紛紛表達祝賀之意。

李吉田父子同台領獎，雙喜臨門。（泰雅渡假村提供／廖志晃南投傳真）

泰雅渡假村總經理李吉田（右），獲頒台灣觀光貢獻獎。（泰雅渡假村提供／廖志晃南投傳真）

李吉田開心的表示，李浩瑋退伍後，在泰雅渡假村從基層員工到擔任幹部，將近十年時間，可謂十年磨一劍，也是給願意返鄉服務的年輕人最大的鼓勵，意義非凡。

李吉田曾擔任行政院觀光推動委員會委員、台灣觀光遊樂區協會理事長、台旅會董事、台灣觀光協會董事等職務，並獲得全台溫泉區業者支持，順利連任中華民國溫泉觀光協會理事長，對台灣觀光產業發展貢獻良多，也是南投縣觀光產業公認的盟主。

李浩瑋目前是南投縣北港溪溫泉觀光協會理事長，他結合泰雅渡假村周邊民宿、溫泉及咖啡產業共同行銷，並負責辦理南投溫泉季及協辦咖啡季等活動，獲得交通部觀光局十大好湯最佳CP值獎。

李吉田、李浩瑋父子，除加強泰雅渡假村遊憩品質提升及管理，在疫情發生前，積極整合南投縣觀光業者赴國內外進行國民旅遊市場、入境業務推廣交流；並透過舉辦活動、宣傳、媒合會及整合行銷，每年率領觀光業者出國推廣，馬來西亞、汶萊、印度、日本、韓國、香港、新加坡、越南、泰國及大陸北京、上海等地開發新市場。

李吉田表示，現在已不是各自努力、單打獨鬥的時代，將持續整合各觀光產業，共同合作、聯合行銷、共享資源，創造最大效益，才能達到永續經營；泰雅渡假村也將利用疫情淡季改善各項硬體設施，並提供不同的旅遊環境及設施，讓遊客有新的體驗。

(中時 )