擁有拖延症的人，通常都缺乏自我管理能力，面對問題總會拖到最後期限才解決，搜狐網命理專欄點名，水瓶座、白羊座、天秤座及雙子座拖延症最嚴重，不僅做事情容易猶豫不決，執行力更是很低。

▍1. 水瓶座

水瓶座的人雖然思想非常積極向上，但卻是執行力比較低的人，他們總會在行動中被種種因素阻止，讓他們沒有足夠的精力堅持到最後，總是一開始滿懷熱忱，但是工作一段時間過後就會開始慢慢拖延，一直拖到最後期限才會想辦法克服困難或手頭上的工作事宜。

▍2. 白羊座

白羊座的人簡單直接，如果要做的事情是自己喜歡或者比較感興趣的，他們就會熱情十足立刻做好，但如果面對的是不喜歡且枯燥乏味的工作，他們則會永遠提不起興致去完成，就算去做也很容易分心，直到時間所剩不多了他們才會去抓緊時間搞定。

▍3. 天秤座

天秤座的人做事比較猶豫不決，很多時候他們拖延並不是因為懶，而是因為不夠果決，在面對事情時不知道該如何下手，只好抱著船到橋頭自然直的心態去面對，最後也就慢慢拖延到最後期限，建議他們可以跟身邊的朋友討論，讓問題更快得到解決辦法。

▍4. 雙子座

雙子座天資聰穎，學什麼都快，不過他們也非常貪玩，經常忘記該做的事情，加上他們自認自己做的事情非常簡單，所以從來不放在心上，玩起來的時候也顧不上那麼多，因此代辦事項總是被嚴重拖延。其實他們的拖延症絕非是能力不足，單純因為粗心，算是真正的聰明反被聰明誤。

(中時新聞網)