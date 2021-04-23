昨天是世界地球日，國民黨立委賴士葆在臉書指出，拜登上台對於碳排與氣候變遷所展現的急迫關注，除了重返巴黎氣候協定會議，也召集全球領袖透過視訊會議商討減碳以遏止全球暖化的問題。聯合國呼籲各國要意識到極端氣候來臨情勢的嚴峻，採取積極行動，承諾在2050年前達到淨零碳排放的目標，各國紛紛訂出未來10年、20年的具體作法。

他說，讓人失望的是蔡政府的能源政策完全無法與國際接軌，對國際2050淨零碳的宣告無能回應，也毫無對策。為了讓台灣不缺電，再生能源佔比現在只有6％，只好繼續大量的倚靠最髒、最污染的煤，要談零碳排或碳中和的目標，根本遙不可及，只好選擇在這個議題缺席，以至於台灣在氣候變遷排名屢次在德國環團評比吊車尾。

賴士葆說，2050淨零碳的目標不只環團著急，比環團更急的是大企業，政府可以裝作沒事，但是企業如果不現在超前部署，還未等到2050，他們的企業就會被自然淘汰，消失無蹤。所以台灣 8家科技資通訊產業巨頭自力救濟，帶頭出來組氣候聯盟的原因在此。

他指出，面對國際大廠對供應鏈減碳的規定，要永續經營，他們必須與之同步落實碳中和、買綠能等來符合國際減碳的需求，除了滿足上游大廠的減碳目標，也要求下游的供應廠商一條鞭減碳。另外，對內除了訓練員工學習碳中和，也對社會開辦論壇、演講，宣導倡議減碳的議題。這些其實都是政府應該做的，當政府牛步化般落後，他們不能等待，自己身體力行，這樣的精神令人敬佩，除了因應企業的生存，也善盡社會責任，值得喝采肯定。

賴士葆強調，能源政策失當，讓民間帶領政府引領減碳政策，寧不愧乎？總統拋出「綠電國家隊」的口號要來唬弄，凡事套用「國家隊」，這詞已經被喊爛了，沒有制定法律規章、沒有具體目標與願景，只喊空洞的口號，真的可以免了。

(中時 )