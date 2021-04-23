搶攻端午節商機，粽子預購強勢開打，六福旅遊集團推出3款端午粽禮組，甜、鹹、葷、素粽兼備，全面滿足各種喜好。首推「六福龍粽臻選」禮盒，由台北六福萬怡酒店的粵亮廣式料理主廚親製，整隻豪野鴨功夫腿霸氣入粽，還有干貝、鮑魚、黑毛豬、天貝、松茸、黑虎掌菌等頂級食材，打造創意、台式傳統、素食等3種風味。

六福客棧與花蓮市農會聯手打造「寶島豐味」端午粽禮系列，以台灣民眾最愛的傳統風味，推出北部粽「洄瀾古早福氣粽」，以養生為概念，特選光復鄉太巴塱部落的紅、黑糯米，為全台唯一紅糯米產地，每年僅在7月收成，數量十分稀少，富含眾多營養素，又帶有獨特清香味，被稱為「部落寶石」，一次吃進美味與營養。

還有甜蜜鹼粽「洄瀾古早福氣粽」，精選富里鄉銀川有機白糯米，搭配花蓮吉安鄉芋頭、屏東潮州鎮紅豆做成的內餡，遵循古法純手工製成鹼粽。

粵亮廣式料理主廚發揮巧思，精心打造「六福龍粽臻選」禮盒，並考量家中有偏好不同風味的成員，內含創意霸氣「XO醬鴨腿鮑魚粽」、經典傳統「豐融家傳燒肉粽」、頂級素香「菌皇香椿天貝粽」等3種不同口味，並同時堅持永續環保理念，特別以端午節令盛開的龍舟花為圖騰意象，設計可重複使用的保溫提袋，送禮自用皆適宜。

「XO醬鴨腿鮑魚粽」嚴選來自宜蘭的豪野鴨功夫腿，以肉質細緻、油脂豐厚聞名，粵亮廣式料理主廚以上海菜經典醬鴨風味，將整隻鴨腿創意入粽，米飯拌以特製XO醬，再搭整顆鮑魚及冬菇、鴨蛋黃、蝦米等佐料，手持鴨腿豪邁大口吃，每一口都飽滿紮實。

「豐融家傳燒肉粽」則以獨門秘製滷汁慢煨黑毛豬五花肉，肉質吸附滿滿滷汁膠質而不顯乾柴，搭配北海道特選瑤柱干貝，再添以花菇、鹹鴨蛋黃、花生及魷魚等內餡，用令人懷念的古早美味，呈現海陸交融完美鮮味。

全素食者都能享用的「菌皇香椿天貝粽」，特選號稱素食界天菜-天貝，紅藜麥米飯拌以松茸、栗子等佐料，加入主廚自製的香椿醬，搭配肉質豐厚、香氣濃郁的黑虎掌菌，讓素粽也帶有多層次風味及豐富的口感。

(中時 )