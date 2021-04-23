知名歌手葉璦菱去年發現金融卡不見，報警後赫見帳戶已被盜領超過120萬元，報警後發現賊竟是家中的印尼籍女看護亞蒂。亞蒂稱是被他人「下降頭」才犯案，錢已不在她身上，葉璦菱得知後，不僅同意以800元與和解，選擇原諒，讓亞蒂獲緩起訴，目前更繼續雇用亞蒂。

葉璦菱2018年間曾發現家中20萬元現金不翼而飛，原以為是自己忘記放在哪，就沒特別在意，但在2020年9月，她發現錢包內的金融卡不見了，向警方報案後，驚覺帳戶早在2019年11月間就開始被盜領，10個月期間共被領走120萬餘元，而犯人就是亞蒂，因擔心犯行曝光，故意把金融卡丟在路上，營造遺失假象。

亞蒂到案後認罪，也承認葉璦菱2018年不見的20萬元現金也是她偷的。亞蒂供稱，因有另名逃逸女移工邀她投資鑽石事業，還疑似對她「下降頭」，才會受騙犯案，偷的錢都交給這名女移工了。

偷20萬元部分，台北地檢署先依竊盜罪聲請盼易判決處刑，由於亞蒂已與葉璦菱和解並賠償完畢，台北地院考量亞蒂無前科，今年1月判她2月徒刑，得易科罰金6萬元。

盜領120萬元部分，檢察官將全案送調解，調解時亞蒂稱自己身上只剩800元，願意把家鄉土地賣掉來還錢；葉璦菱則感念亞蒂平時工作細心，對她們一家人很好，願意繼續雇用她，同意以800元和解並撤告，北檢因此處分緩起訴1年。

(中時 )