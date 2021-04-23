蘋果（Apple Inc, NASDAQ：AAPL）在4月20日舉行的Spring Loaded發表會中宣布多項新品，包含在預期中的全新一代iPad Pro以及iMac、AirTag藍牙防丟器、Apple TV 4K第二代等。出乎意料的紫色iPhone 12系列，台灣被列入首賣市場，今（23）日晚間8點官網就將開放預購，有興趣的朋友不要錯過。

蘋果過往曾有不少次在春季推出iPhone新色的歷史，包含2017年、2018年春季分別推出iPhoen 7、iPhone 7 Plus (PRODUCT)RED，以及iPhone 8、iPhone 8 Plus (PRODUCT)RED。不過在2018年底之後推出的iPhone XR、iPhone 11以及iPhone 12系列中，蘋果都直接將 (PRODUCT)RED款式列為正規顏色，而非短期推出的特別色。或許正是因為這樣的原因，今年蘋果才會推出令人驚喜的紫色iPhone 12系列。過往特別色的iPhone，銷售期都很短，不太確定紫色iPhone 12系列在秋季新iPhone上市後，會不會持續銷售，因此有興趣的朋友可以把握機會。

蘋果新推出的紫色iPhone 系列，規格、容量，都與2020年秋季推出的一樣，價格也沒有改變。iPhone 12 mini 64GB款式NT$23900、128GB款式NT$25500、256GB款式NT$29000；iPhone 12 的64GB款式NT$26900、128GB款式NT$28500、256GB款式NT$32000。4月23日晚間8點蘋果台灣官網開放預訂，4月30日上市！要特別提醒的是，紫色iPhone 12系列同樣也是支援5G的款式，消費者選擇時，可以預先考量是否也要連帶升級5G方案。

目前蘋果官網有售的iPhone款式價格表。（中時新聞網製）

順帶一提，新增紫色款式後，iPhone 12系列共提供六色，包含白色、黑色、藍色、綠色、紅色以及紫色。iPhone 12 Pro系列仍舊不變，共有四色，包含石墨色、銀色、金色以及太平洋藍色！

而紫色iPhone 12 mini以及iPhone 12當然也可以搭配當前專屬的MagSafe保護配件。隨著蘋果發表紫色iPhone 12以及iPhone 12 mini，蘋果也更新了MagSafe周邊配件，MafSafe矽膠保護殼新推出紫水晶色、卡布里藍色、哈密瓜色以及開心果綠色等款式(適用於iPhone 12全系列），目前共提供12種顏色。MagSafe皮革保護套則推出全新深紫羅蘭色(適用於iPhone 12全系列，共提供6色可選）。Magsafe皮革護套也推出全新深紫羅蘭色（共提供5色可選）、MagSafe皮革卡套則是推出全新亞利桑那紅岩色（共提供5色可選）。

(科技)