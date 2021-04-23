因隨著中國市場即將來到的傳統旺季，激勵上海期貨交易所(ShFE)鋁價上周觸及2010年以來高位，且漲勢超過國際價格，分析師指出，上海鋁市場蓬勃發展，據國際鋁業協會數據顯示，第一季度全國鋁產量增長了6.4%，因此對期鋁價格上漲提供支撐。
截至周五(4/23)台北時間10:00，上海期貨交易所(ShFE)鋁價一度來到每公噸18,335人民幣，倫敦金屬交易所(LME)期鋁價格最高來到每公噸2,367美元，而本周三(LME)鋁價曾一度觸及年初新高的2,369.5美元。(商品行情網)
(時報資訊)
因隨著中國市場即將來到的傳統旺季，激勵上海期貨交易所(ShFE)鋁價上周觸及2010年以來高位，且漲勢超過國際價格，分析師指出，上海鋁市場蓬勃發展，據國際鋁業協會數據顯示，第一季度全國鋁產量增長了6.4%，因此對期鋁價格上漲提供支撐。
截至周五(4/23)台北時間10:00，上海期貨交易所(ShFE)鋁價一度來到每公噸18,335人民幣，倫敦金屬交易所(LME)期鋁價格最高來到每公噸2,367美元，而本周三(LME)鋁價曾一度觸及年初新高的2,369.5美元。(商品行情網)
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