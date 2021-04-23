《商情》黃金亞洲電子盤有望連3周上漲 11:092021/04/23 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因美元走疲，加上日本發布緊急事態宣言，顯示出新冠疫情有再升溫的跡象，因此提振黃金避險需求，拉抬金價上揚，且有望周線連續3周上漲；截至台北時間4月23日上午10點55分止，貴重金屬亞洲電子盤如下： 6月黃金上漲5.6美元，報每盎司1787.6美元。 5月白銀上漲0.05美元，報每盎司26.23美元。 7月白金上漲0.5美元，報每盎司1209美元。 6月鈀金上漲1.1美元，報每盎司2844美元。(商品行情網) 《商情》樂觀情緒增 BDI指數連4漲 專家傳真－疫苗護照深具挑戰 (時報資訊) #上揚 #報每盎司 #黃金 #亞洲 #電子盤 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》豆油強漲 大馬棕櫚油漲至1個月高點 10:012021/04/23 財經 《商情》國際鋼價持高 中鴻盤價連11漲 10:012021/04/23 財經 《台北股市》盤中焦點股：國巨、同欣電、元晶、銘異、撼訊 10:012021/04/23 財經 《商情》憂供應趨緊 玉米大豆飆漲 10:352021/04/23 財經 人民幣連九揚 逾一個月高點 04:102021/04/23 全球財經 《國際金融》揮別2年衰退 歐企Q1獲利成長可望超越美企 10:522021/04/23 財經 《盤中解析》鋼鐵、航運續吸金 漲百點 10:522021/04/23 財經 四月生產的 Model 3 SR＋ 也裝了加熱方向盤！但是，必須透過 OTA 付費解鎖 10:072021/04/23 汽車情報-汽車新聞 《百貨股》統一超OPEN錢包＋LINE Bank 打拚新世代金融服務 08:192021/04/23 財經 台股爆7,675億元天量 狂刷九大紀錄 04:102021/04/23 財經要聞 《其他股》鋅價高檔有利業績 鋼聯默然以對 10:352021/04/23 財經 財經熱門新聞 台股下跌爆6000億量危險了？ 專家1句揭真相 - 財經 三沖客炒翻 當沖4,847億 - 財經要聞 - 工商時報 陸蘋果代工廠 立訊旗下公司大火釀8死 產線全停擺 - 財經 宅幸福勢力難擋 新二代宅帝一堂於林口強勢登場 - 財經 殺進中鋼變山頂冤魂？專家分析曝下場 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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