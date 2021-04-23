因美元走疲，加上日本發布緊急事態宣言，顯示出新冠疫情有再升溫的跡象，因此提振黃金避險需求，拉抬金價上揚，且有望周線連續3周上漲；截至台北時間4月23日上午10點55分止，貴重金屬亞洲電子盤如下：

6月黃金上漲5.6美元，報每盎司1787.6美元。

5月白銀上漲0.05美元，報每盎司26.23美元。

7月白金上漲0.5美元，報每盎司1209美元。

6月鈀金上漲1.1美元，報每盎司2844美元。(商品行情網)

(時報資訊)