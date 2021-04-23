美股消息面：

1.美國勞工部公布，上周（截至4月17日）初次請領失業給付人數較前一周減少3.9萬人，為54.7萬人，少於市場預估為61萬人。上周初領失業給付人數4周均值為65.1萬人，較前一周減少2.775萬人。截至4月10日止當周，美國續領失業給付人數為367.4萬人，較前一周減少3.4萬人。

2.歐洲央行（ECB）宣布維持基準利率和購債規模不變，符合市場預期，但該央行表示將「大幅加快購債速度」，以協助歐元區度過新冠疫情危機。受此影響，歐元走跌。此外，美國總統拜登擬大舉提高資本利得稅與其他富人稅的消息帶動避險需求，為美元帶來支撐。周四尾盤美元指數漲0.2%，報91.303。

3.美國經濟數據優於預期，使避險情緒降溫，周四國際金價終止連漲2天的升勢，並自兩個月高點回落，紐約6月期金收跌11.1美元或0.6%，為每盎司1782美元。

4.利比亞原油產量大減，抵消了印度與日本疫情急升恐打擊原油需求的擔憂，周四國際油價微漲，紐約期油收漲8美分或0.13%，為每桶61.43美元，盤中一度跌逾1%。倫敦布蘭特期油收漲8美分或0.12%，為每桶65.4美元。稍早前利比亞國營石油公司NOC表示，因財政困難，當地石油產量已經由130萬桶/日，降至不到100萬桶/日，並預期產量將持續下滑。

(時報資訊)