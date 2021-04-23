談三接仍無共識！潘忠政見完蔡英文「心情沉重」

珍愛藻礁公投將在8月登場，蔡英文總統昨(22日)與環團代表面對面溝通，針對環團要求三接案立即停工等議題無具體回應。藻礁公投領銜人潘忠政在會議結束後，表示「我的感覺很沉重」，而總統府發言人張惇涵在記者會回應，「若心胸開放，心情就不會沉重」。對此，國民黨前立委陳學聖今(23日)在臉書表示，「真的吃足了環團的豆腐！民進黨像極了負心漢」。

蔡英文與環團見面時強調，台灣不能走回頭路，重啟核四「不可能，也不可行」；而對於環團要求三接案立即停工，她表示「三接已是進行中的工程，除非有法理上的要求才能停工」潘忠政指出，會議結束後，感覺非常沉重，因為有提到希望三接案宣布停工，但蔡總統覺得還不是宣布停工的時候。張惇涵22日回應，相信很多的環團朋友或社會各界對潘忠政先與國民黨會面，可能也對此感到很驚訝。此時確實很多人都在努力，包含政府，所以他如果心胸開放，或許心情也就不那麼沈重了」。

陳學聖23日在臉書表示，蔡英文總統在世界地球日依舊行禮如儀的邀請環團來府座談，結果依然也是沒有結論，只有所謂的「繼續溝通」，至於眾所矚目的大潭藻礁問題，總統完全沒有回答、零承諾，大家的心都很凝重，沒想到總統府發言人會後的回應竟然是「如果心胸開放，或許心情也就不那麼沉重了」。聽完此句話，陳說，「真的吃足了環團的豆腐，民進黨像極了負心漢，早已不愛當年一起打拚的女人，不僅在外面另結新歡，還要那個被背叛仍癡癡守望著歸來的女子『心胸開放』」。

陳學聖說，如果不是那70萬的粉紅風暴、藻礁公投連署，民進黨恐怕連回頭看一眼都不會，此時此景，不禁讓他想起日前交通部長王國材接任時，用「囚鳥」這首歌來形容他的心境，仔細看了一下歌詞，真的一字不用改，就送給環團，看自己是不是民進黨政府「可有可無的影子」。

把王國材的「囚鳥」送給環團！ 昨天地球日，蔡英文總統依舊行禮如儀的邀請環團來府座談，結果依然也是沒有結論，只有所謂的「繼續溝通」。至於眾所矚目的大潭藻礁問題，總統完全沒有回答、零承諾，大家的心都很凝重。 沒想到總統府發言人會後的回應竟然是：... 由陳學聖發佈於 2021年4月22日 星期四

(中時新聞網)