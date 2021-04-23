歷經勞工團體及專家學者超過十多年的倡議推動，《勞工職業災害保險及保護法草案》終於在朝野立委共同努力下，可望今天三讀。由勞團組成的職災保險單獨立法推動小組肯定朝野立委對於職災勞工權益的高度重視，透過充分的討論後盡速完成立法三讀，趕在今年的五一勞動節前給予勞動者更合理的保障制度。

台灣職業安全健康連線理事長廖蕙芳表示，勞工職業災害保險及保護法為台灣職災保護的哩程碑，感謝立委在不到1個月的時間審查完畢，但之後還有日出條款、子法等相關訂定，會讓法案盡速落實。

全國產業總工會理事長江健興說，勞職保法除了保護勞工之外，也讓雇主可以分擔風險，不再讓勞工求償無門，呼籲立法院各黨團今天應在勞工節前給勞工最大的禮物。

立委蔣萬安說，過去不斷接到勞工陳情，包括職業傷病、職災等，勞職保法包括擴大納保對象、提高給付水準，也強化重建復工，三讀僅是一小步，後續會確實執行、才能保障勞動權益。

立委王婉諭說，時代力量爭取包括家庭看護工為強制納保對象、實績費率應參酌職災預防措施等也都順利在草案中明定。

立委林淑芬說，12年前就想推動此法過關，但卻遭質疑沒有財源等，終於在今年通過，但仍無法針對現行斜槓勞工完整補償，這也是未來要再強化的部分；立委賴香伶說，職災保險單獨立法是總統蔡英文首任政見過了6年終於通過，但未來落實時包括職災調查、預防、重建等機制仍要持續監督。

(中時 )