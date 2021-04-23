晶片荒影響多領域產業生產，不只車企，大陸小家電生產企業指出，近兩個月因晶片不足，生產情況一度陷入停滯狀態。且晶片價格漲近3倍，也仍買不到晶片。

大陸央視報導，大陸海關總署日前發佈的資料顯示，今年第一季，大陸出口機電產品人民幣（下同）2.78兆元，年增長43％，占出口總值的60.3％。業內人士表示，近年來，廚房小家電、生活小家電以及個人護理等小家電產品深受歐美市場的喜愛，預計今年下半年海外訂單將會持續火爆。

然而雖然訂單爆滿，但是受晶片以及原材料價格等多因素影響，尤其是家電生產中非常重要的微控制晶片的短缺，直接影響了小家電企業的正常生產和按時交付。

廣東佛山一家小家電生產企業指出，三、四月以來，由於晶片供給緊張，小家電生產一度陷入停滯狀態，原來滿負荷的產線，被迫縮減，就連訂單的交付時間也不得不推遲。一位負責人表示，目前進口晶片在供應上都出現短缺問題，部分晶片甚至有錢也拿不到貨。以他們之前使用的韓國晶片為例，之前價格在6元左右，現在已經漲到了16元，但是仍然很難拿到貨。

(工商 )