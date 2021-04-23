山東玉龍黃金股份有限公司22日表示，計劃退出收購澳大利亞金礦商Barto Industry Co的交易，因近期國際經濟形勢和外部宏觀環境發生變化。

該公司於3月5日宣布，將通過承擔目標公司人民幣12.2億元債務的方式，從中國的天業集團收購Barto。

該公司在公告中稱，結合近期國際經濟形勢等外部宏觀環境的變化對本次交易進行審慎、充分論證，為保護上市公司及股東的利益，公司擬與交易相關方商議終止本次重大資產重組交易。上述終止事項，仍需公司與交易相關方在進一步洽談協商的基礎上達成最終一致。

聲明沒有詳細說明退出交易的理由。一天前，澳洲政府取消了維多利亞州政府與北京「一帶一路」貿易和基礎設施合作倡議的兩項協議，導致本已十分緊張的中澳關係進一步惡化。

本週早些時候，中國赤峰吉隆黃金礦業放棄了從澳大利亞Resolute Mining手中收購加納Bibiani金礦的交易，稱因未能及時收到該金礦採礦租約被終止的訊息。

(工商 )