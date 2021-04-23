新北市閱讀論壇適逢市府升格10年，教育局一改過去以教師為主的交流，此次特舉行「以少年為主體」的閱讀論壇，由11位國高中生擔任與談人，抒發對閱讀的想法；教育局長張明文表示，教師推動閱讀教育總與社會時事連結，透過師生交流得知，如何辨別假訊息是現今最重要的議題。

「少年閱讀，10年有成」論壇23日上午於三重高中演藝廳登場，由張明文出席主持，論壇包含多種場次，上午由各校國高中生擔任與談人交流閱讀推動專題，並頒發23位閱讀融入教學示例與試題得獎老師獎狀，下午分組進行討論，各校約350位師生參與。

張明文說，新北市閱讀推動老師多能善用科技、掌握時事趨勢，像獲得特優的教師張美鳳、莫德駿就以「難民」主題，設計出英語與地理跨域的教學活動；試題特優的教師林雯淑則以「外送平台」議題，巧妙聯結生活設計出結合國文、資訊和社會脈動的試題。

新北市閱讀論壇適逢市府升格10年，教育局一改過去以教師為主的交流，此次特舉行「以少年為主體」的閱讀論壇，由11位國高中生擔任與談人，抒發對閱讀的想法（戴上容攝）

張明文表示，從學生們的討論可看見，如何有效辨別消息來源的正確性是目前推動閱讀教育最重要的事，新北市已正式發表全國首編撰的「少年閱讀教學示例」，書中整合了媒體識讀、雙語、美感及數位閱讀，近日將發送給新北市各國高中，盼透過閱讀教學培養學生自主學習。

曾登NHK談台灣防疫媒體素養的板橋高中學生花湧惠指出，閱讀是最忠心的人生夥伴，不可輕易放棄；中山國中劉子捷說，她認為最棒的閱讀就是讀報教育，讓大家面對滿天假訊息時，也能正確判讀資訊。

桃子腳國中小許鈞皓則提出，未來的閱讀應著重訓練口語表達能力，讓別人「讀」到內在的心聲；福營國中盧恩泰說，從參加校內「模擬聯合國」經驗發現，未來的閱讀教育應強調團隊合作。

(中時 )