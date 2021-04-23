大陸國家主席習近平昨晚以視訊出席氣候變遷領袖峰會後，中國外交部舉行中外媒體吹風會，副外長馬朝旭表示，中國從來不搞地緣政治，更沒有興趣打「氣候牌」。中方願與美方在相互尊重共贏基礎上，加強氣候變遷合作。另，中國氣候變化事務特使解振華也透露，中美不排除建立因應氣候變遷的聯合工作組。

解振華被問及上周與美國氣候變遷特使凱瑞（John Kerry）會晤成果時說，雙方同意在格拉斯哥COP26（氣候變化綱要公約第26次締約方會議）前後，就8個優先領域展開對話和交流。

解振華強調，雙方達成的共識不是說說而已，而是採取確實行動，並在這種合作對話基礎之上，將來在合適時間建立正式的合作管道，也不排除建立氣候變化的聯合工作組。

此外，習近平在講話中強調要堅持「共同但有區別的責任原則」，解振華舉例表示，《巴黎協定》的第二條提出了各國一起努力要把溫度升幅的目標控制在兩攝氏度以內，努力爭取1.5攝氏度，要實現這個目標，發達國家須率先大幅減排，並為發展中國家提供資金、技術支持。「現在看，發達國家在這方面還沒有真正做到。」最直接的就是哥本哈根會議決定發達國家每年要為發展中國家提供1000億美元的資金支持，到現在為止並沒有兌現。

(中時 )