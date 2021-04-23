不法黑心加水站業者，以溪湖鎮的地下水冒充埔里山泉水，29個加水站遍布鹿港、福興和南彰化各鄉鎮，加水站外觀十分簡陋且多設置於偏遠郊區。（彰化地檢署提供／謝瓊雲彰化傳真）

巫姓男子2年來在溪湖鎮一口申請水權的地下水井，和另一口未經核准的私鑿水井抽取地下水，謊稱是埔里山泉水販售，做起無本賣水生意。（彰化地檢署提供／謝瓊雲彰化傳真）

巫姓男子2年來在溪湖鎮一口申請水權的地下水井，和另一口未經核准的私鑿水井抽取地下水，謊稱是埔里山泉水販售，做起無本賣水生意。（彰化地檢署提供／謝瓊雲彰化傳真）

不法黑心加水站業者，以溪湖鎮的地下水冒充埔里山泉水，29個加水站遍布鹿港、福興和南彰化各鄉鎮，加水站外觀十分簡陋且多設置於偏遠郊區。（彰化地檢署提供／謝瓊雲彰化傳真）

不法黑心加水站業者，以溪湖鎮的地下水冒充埔里山泉水，29個加水站遍布鹿港、福興和南彰化各鄉鎮，加水站外觀十分簡陋且多設置於偏遠郊區。（彰化地檢署提供／謝瓊雲彰化傳真）

黑心！彰化縣巫姓男子2018年底陸續在彰化縣內各鄉鎮設置29個加水站，謊稱是埔里山泉水，實際上則是抽取位在溪湖鎮自家企業社未經檢驗的私人地下水，過濾後就運至加水站供民眾投幣購買，2年來已賣出1.2萬噸水，不法獲利高達6百萬，彰化地檢署22日會同彰化縣衛生局前往搜索，認定巫男依涉犯詐欺、虛偽標示商品與違反《食品安全衛生管理法》等罪嫌，諭知交保50萬元，並向彰化地院聲請扣押犯罪所得。

根據調查，57歲巫男持著南投某商行水源業者之埔里山泉水水源，向彰化縣環保局申請水源許可證明後，再以自家企業社名義向彰化縣衛生局申請核准設立加水站，沒想到卻掛羊頭賣狗肉，實際上竟是抽取位在溪湖鎮的2口地下水井，其中1口甚至是未登記水權的私鑿水井。

彰化地檢署指出，獲報有企業社加水站將地下井水偽冒埔里泉水販售，日前成立專案小組查緝，22日由主任檢察官吳怡盈、檢察官李秀玲、劉智偉、楊聰輝、林裕斌等，指揮彰化警方、衛生局、行政院環保署環境督察總隊中區督察大隊、經濟部水利署等，前往巫男負責的企業社、水源地及儲水地等處搜索。

檢方指出，巫男汲取溪湖鎮地下井水，經濾水設備過濾儲存於大型儲水桶後，再以水車抽取載送至「埔里甘淨泉水仁里站」加水站，29的加水站遍及鹿港、福興及南彰化鄉鎮，包括鹿港鎮、福興鄉、員林市、永靖鄉、埔心鄉、溪湖鎮、埔鹽鄉、田尾鄉、埤頭鄉、竹塘鄉、二林鎮等。

經檢警估計，巫男將溪湖鎮地下水冒充埔里山泉水，以每20公升10元之價格販售予民眾，總計自2018年12月至今，已售出約1萬2100公噸，不法獲利超過6百萬元。

檢方傳喚巫男與員工、證人到案說明，扣得相關帳冊及水權資料等證物，並針對水源地、儲水地之水質進行採樣送驗。衛生局昨也已立刻勒令業者停業，29個加水站停止供水。

(中時 )