台中大里區1名年約80歲的徐姓婦人日前突發奇想從大里步行前往太平要找林姓閨密，結果迷途在育賢路附近，所幸新平派出所員警巡邏發現，婦人雖不知住家確切地址，好在口袋內有張健保卡，最後順利通知家屬前來將婦人載回。

太平警分局新平出所警員賴俊杰、曾英銓日前下午6點多執行巡邏勤務，巡經育賢路附近於路口發現有一位婦人徘徊路旁，隨即上前關懷，一問之下原來是婦人迷路了，婦人頻表示，家住大里自己是走路過來要到太平找好友，結果一直找不到印象中的那條路，之前看女兒開車過來就很容易啊！

員警先行安撫婦人情緒並將其載返派出所安置，並提供麵包及杯水供其果腹，所幸婦人尚記得自己姓名，員警也在其口袋內找到健保卡，順利通知家屬前來領回。

婦人女兒到所後表示，自己與母親住大里，因她的好友住在太平，老人家年紀大了，就想找些老朋友聊天，因母親年邁且患有輕微失智現象，平常有空都是由自己載她過來，沒想到她會想要自己走路去太平找好友，也還第一次碰到這種狀況，此部分會再多注意母親的動態，非常感謝警方熱心協助。

(中時 )