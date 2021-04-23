國民黨台北市議員徐巧芯，親自到民進黨青年發展部主任蔡沐霖文章下留言回嗆，吸引大批網友按讚、回應。（圖／翻攝自蔡沐霖臉書）

去年曾參選新北市立委落敗的現任民進黨青年發展部主任蔡沐霖，昨日（20）發文諷刺國民黨黨主席江啟臣「被四月圍城」、「令不出主席室」，更指國民黨台北市議員徐巧芯21日率多位「挺朱青年」成立「國家安全青年智庫」，顯然是針對江，就連青年團總團長陳柏翰帶槍倒戈，「急得徐巧芯趕快撇清」。對此，徐本人親自留言，怒轟蔡：「你是我肚子裡的蛔蟲還是你住我家？」更嗆蔡不要小劇場那麼多如在演瓊瑤劇；此留言吸引約800人按讚，讚數甚至比蔡本文還要多。

蔡沐霖昨日在臉書發文稱，國民黨議員徐巧芯21日號召幾位挺朱的青年代表一字排開成立智庫，出席者驚見現任國民黨青年團總團長陳柏翰，急得徐趕快撇清說不是針對江啟臣。已被朱、韓、連、趙四月圍城的江啟臣，趕緊叫青年部出來說要辦一場「青年呼好營」，說是要讓青年在空汙議題上有更多了解和對話。

蔡沐霖加碼酸江啟臣「令不出主席室」，自己麾下溫和改革派的青年團總團長帶槍倒戈，落得需要緊急挽救青年的支持，或許令人唏噓，但是身為空汙問題嚴重的台中區域立委，卻在能源轉型議題上對青年族群睜眼說瞎話，這是年輕人最痛恨的不誠實行為，「真的不可原諒！」蔡更寫道：「嘴砲發電唬爛減碳，江啟臣被四月圍城，綁架青年討呼呼有救嗎？」

遭點名的徐巧芯親自在此文下方留言：「你是哪裡看出我很急啊？你是我肚子裡的蛔蟲還是你住我家？笑死。驚見又是驚在哪？拜託不要小劇場這麼多，你是在做政治工作不是演瓊瑤電視劇吧！加一段：照你的邏輯，你應該要大力批評鄭麗君跟吳怡農，他們都有在外面成立青（年）平台、壯闊台灣等等組織，根本就是要扯蔡英文後腿！太可惡了！氣死！（替你們生氣的打錯好幾次字）」

徐巧芯留言獲得近千人按讚，網友迴響熱烈，紛紛回應：「兇喔」、「很兇，但合理」、「帥」、「超嗆笑死」、「他敢指名道姓又不敢回應你的問題，哭哭！台灣價值起手式，先抹再說」。徐則回覆網友：「正常發揮」、「他沒事呼叫我我就真的會過來say hello」、「完全不懂他跟我們又不熟哪裡來這麼多奇形怪狀的形容詞」、「我是覺得說如果蔡主任認為我辦的活動有哪裡不對可以直說，我們政策上來辯論，但完全不提內容，只會見縫插針腦補別人心裡的想法未免太低端了」。值得一提的是，徐該則留言獲得近800人按讚，比蔡沐霖文章的600餘讚還多。

(中時新聞網)