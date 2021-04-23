服役於陸軍台東部地區指揮部，擔任招募專員的何佳純，日前於母校國立台東女中從事招募活動時，得知與自己同名的主計室吳佳純主任在該校服務，於是前往相認，兩人竟因為命名有著奇妙緣分，在軍中、學校傳為佳話。

原來何佳純出生時，愛女心切的母親深為命名所苦，於是請算命老師擬了幾個名字，如：佳珊、佳珍、秀蓮等，何母看完都不甚滿意，不料阿姨在旁說出，她的好朋友名字叫做佳純，表現優異又成績好，是人生勝利組，結果何母一聽相當歡喜，親友也認為中間有佳、筆畫也合，遂將她命名為佳純，而這位阿姨的好友，就是東女主計主任吳佳純。

何佳純表示，從小就聽母親說過這段往事，一直都想看看自己「命名的典範」，直到日前到東女去招募時無意中發現主計主任名為「吳佳純」，與自己同名，於是打電話向阿姨確認後，鼓起勇氣前往相認。更巧合的是，何佳純本身也是主計專長，所以兩人不但同名，而且也具有相同的專長，同樣都有著樂天知命、敬業樂群的精神，傳為佳話。

台東賴坤成（右）與台北賴坤成（左）相見歡。（台東前立委賴坤成提供／蔡旻妤台東傳真）

台東賴坤成（右）與台北賴坤成（左）相見歡。（台東前立委賴坤成提供／蔡旻妤台東傳真）

此外，台東第一位民進黨籍區域立委，一向幽默詼諧的賴坤成日前也在臉書分享「大膽！居然有人冒用賴董尊姓大名在木柵動物園旁賣香腸，一賣14年」，原來兩個人同名同姓，一人現職經濟部中小企業、另一人在台北賣香腸，兩人一同歡樂出示身分證合照留念。

(中時 )