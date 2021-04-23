26日至27日這兩天，是日本央行審視貨幣政策的重要會議舉行日。據悉，日本央行將把2023財年的通膨目標值，大幅調降至僅1%。同時，2023年的四月初，也是現任行長任期結束之時。

若日本央行真的將現行通膨目標2%，至2023財年時降為1%，這或許意味者，經過10年左右長期嘗試後，日本央行推升通膨的任務終告失敗。

日本央行在一份名為經濟活動與物價展望的季報中，預估未來三年通膨率走向。這份在四月底，日本央行會議中要討論的議題報告指出，因為新冠疫情的衝擊，造成經濟成長乏力，想要將物價再推升上去實屬不易。

同時，日本央行內也難得普遍有共識，認為物價短期頗難看到會大幅上漲。

現任日本央行行長黑田東彥（Haruhiko Kuroda），八年前在被任命不久後，於2013年4月宣布通膨率2％的目標值。當時曾信誓旦旦，將利用兩年左右的時間達標，因此，伴隨著極度寬鬆的貨幣政策，大量買進政府公債以增加貨幣供應流通量。

確實，不計入生鮮食品的消費者物價指數(CPI)，當時也一度增加至1.4％。不過，後繼無力下，日本通膨率就一直徘徊1％左右。到了2020年，新冠疫情爆發時，CPI甚至出現負值。

日本央行三月曾表示，由於長時間通縮之故，現在要說服民眾其實物價還是會波動的，這的確是要花一點時間。”

三月份，黑田東彥公開宣稱過，堅持極寬鬆貨幣政策，並讓通膨升至2％。錚錚誓言猶在耳，沒想到日本央行長期所堅持的目標值，在四月底就有可能腰斬至1%。

(時報資訊)