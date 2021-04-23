《國際油價》原油亞洲電子盤價揚 11:262021/04/23 時報資訊 王聖為 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 隨著美國汽油及柴油需求回升來到9成，加上歐洲部分國家逐漸放寬疫情封鎖限制，促使盤中油價上漲；然而分析師指出，兩大指標原油周線可能下滑近2%，則是因印度新冠疫情惡化所致；周五(4/23)截至台北時間上午11點10分止，原油期貨報價如下： 美國NYMEX-6月輕質原油期貨上漲0.29美元，報每桶61.72美元；倫敦ICE-6月布蘭特原油期貨上漲0.20美元，報每桶65.60美元。(商品行情網) 《商情》國際鋼價持高 中鴻盤價連11漲 《國際金融》企業財報強勁 歐股逼近歷史新高 (時報資訊) #美國 #報每桶 #原油 #國際油價 #亞洲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際金融》揮別2年衰退 歐企Q1獲利成長可望超越美企 10:522021/04/23 財經 《盤中解析》鋼鐵、航運續吸金 漲百點 10:522021/04/23 財經 《商情》憂供應趨緊 玉米大豆飆漲 10:352021/04/23 財經 《國際社會》打擊新冠病毒 日本強效快版緊急狀態將出台 08:532021/04/23 財經 《商情》黃金亞洲電子盤有望連3周上漲 11:092021/04/23 財經 中美洲銀行在台設立國家辦事處 創亞洲首例 10:452021/04/23 財經 《韓股》不畏利空 韓散戶拉抬KOSPI 12:002021/04/23 財經 《國際油價》利比亞產量降 原油期貨反彈 10:012021/04/23 財經 台積電站回600元 電子股全面翻紅 台股收漲203點 14:152021/04/23 財經 內資法人偏空操作 台積電600元關卡上檔有壓 12:302021/04/23 財經 《其他股》鋅價高檔有利業績 鋼聯默然以對 10:352021/04/23 財經 財經熱門新聞 三沖客炒翻 當沖4,847億 - 財經要聞 - 工商時報 30年大反擊！台股上萬七 謝金河點名這檔金融股風險低 - 財經 重押七期 興富發31億再獵地 - 財經要聞 - 工商時報 花旗台灣消金業務該怎麼賣？ 政策24小時急轉彎內幕曝光 - 財經 台股下跌爆6000億量危險了？ 專家1句揭真相 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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