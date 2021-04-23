隨著美國汽油及柴油需求回升來到9成，加上歐洲部分國家逐漸放寬疫情封鎖限制，促使盤中油價上漲；然而分析師指出，兩大指標原油周線可能下滑近2%，則是因印度新冠疫情惡化所致；周五(4/23)截至台北時間上午11點10分止，原油期貨報價如下：

美國NYMEX-6月輕質原油期貨上漲0.29美元，報每桶61.72美元；倫敦ICE-6月布蘭特原油期貨上漲0.20美元，報每桶65.60美元。(商品行情網)

(時報資訊)