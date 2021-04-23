大同集團旗下精英(2331)近年積極轉型拓展雲端、智慧城市等非電腦產品領域，營運長陳峙(木丹)表示，今年可望跨足儲能及電動車充電樁領域，目標全年營收恢復成長、挑戰突破300億元，且非電腦產品的新事業營收貢獻可望自逾5％提升至10～15％。

精英原董事長林郭文艷21日宣布辭職、由董事詹文男接任，總經理楊龍光亦將於30日退休，職務將由營運長陳峙(木丹)代理。股價昨（22）日開高走低、重挫9.66％，今（23）日開高後震盪走揚，上漲2.38％至30.15元，早盤維持逾1％漲幅。

精英過往主要業務聚焦筆電、主機板等電腦產品，近3年積極拓展新事業觸角，逐步跨足智慧車載、交通、能源及5G車聯網相關領域，雲端業務參與城鄉發展、智慧城市等政府標案，帶動營收貢獻逐步提升。去年非電腦產品的新事業營收貢獻達逾5％。

陳峙(木丹)22日出席與中華智慧運輸協會合辦的「智慧運輸．綠能未來」論壇，表示今年在智慧車載IT設備、軟體及後台雲端管理系統，電動車充電樁及儲能系統，甚至防疫呼吸器等領域均有所成果，預期今年新事業營收貢獻可望提升至10～15％。

陳峙(木丹)表示，受疫情及缺料影響，精英2020年業績達成率僅85％，預期2021年進入轉型收割期，力拚營運恢復成長。他坦言，目前雖有訂單需求，但受限於料況吃緊，僅能滿足客戶約7成訂單需求，將持續強化執行力及穩定供貨，力拚營收突破300億元。

精英2020年合併營收259.95億元、年減8.11％，為近10年低點，但營業利益年增近1.87倍，營益率0.16％創近5年高點，帶動歸屬母公司稅後淨利0.62億元、年增達35.62％，每股盈餘（EPS）0.11元，雙創近3年高點。公司決議擬超額配息1元。

(時報資訊)