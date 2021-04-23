台股昨天爆出6523.88億元新天量後，今天開高後殺低再震盪走高。法人認為，類股輪動下，須待量縮，籌碼穩定後，較易掌握節奏。

11時10分止，加權指數來到17229.62點，上漲132.65點，成交值新台幣2917億元。8大類股當中電子股、營建股上漲，其餘各類股走跌。

盤中類股輪動，電子股走揚，台積電來到600元，上漲1.52%。大立光、鴻海也都小漲。

昨天成交金額最高的航運股，今天依然交投熱絡，最熱門的長榮開高震盪走低，最高76.2元，盤中來到67.5元，一度大跌7.4%，成交逾36.2萬張。陽明也是開高走低，最低來到54.8元，大跌8.05%，成交逾26萬張。

中鋼盤中最低來到36.8元，下跌5.39%，也是人氣指標。

面板股友達在平盤上下震盪，盤中來到28.9元，上漲3.21%，群創開高殺低後走揚，來到27.6元，上漲2.41%。

德信證券副總經理吳文彬表示，台股昨天爆歷史天量，代表短線過熱，但目前人氣未散，長榮、華航、中鋼持續滾量，除非這些熱門股爆量收長黑，主流股才會改變。在類股輪動下，還是要持續觀察傳產、電子股之間的拉扯。

他說，漲價概念股仍是盤面焦點，傳產股當中的航運、鋼鐵，電子股的面板交投依然熱絡，甚至成為當沖人氣王，但投資人不宜追高，須待量縮籌碼穩定。另外，美股轉弱，歐股仍在高點，後續仍須觀察美股走勢。（編輯：張均懋）1100423

(中央社)