代工廠廣達旗下文教基金會投入科技教育計畫，由廣達研究院研發的Quno、Qblock軟硬體教具今天正式對外亮相，預計未來3年內將科技教育計畫推廣至全台灣。

廣達文教基金會初期與苗栗、嘉義等縣市數十所偏鄉小學共同實驗「廣達游於智」科技教育計畫，從發現問題、定義問題到除錯修正，經3年實驗，打造出適合教學現場的教具與教案。

Quno與Qblock是廣達研究院歷時一年研發的軟硬體教具，Quno是一組迷你版微型電腦，具擴充及延伸功能；Qblock是驅動Quno的軟體工具。

在今天舉行的記者會上，參與「廣達游於智」計畫的桃園大業國小、苗栗蕉埔國小學生現場示範透過Quno 與Qblock研發的成果，包括護眼機、智慧廁所、防止石虎路殺的裝置等。

這項科技教育計畫除了苗栗、嘉義之外，在2021年已擴及台南、桃園和台中等上百所學校，預計未來3年將擴及全台含外島地區，參與計畫的學校每位學生可免費獲得一組Quno教具。

廣達文教基金會執行長徐繪珈說，基金會一直秉持廣達董事長林百里的理想，希望從小培養孩童的運算思維及邏輯思考能力，因此基金會從程式教育著手，從2018年開始在教育現場發現4大問題，包括缺乏目標定位、網路條件不同、師資不到位、教材缺乏且更新慢。

徐繪珈指出，「廣達游於智」計畫與廣達團隊、學校老師合作，提供不同程度的教具與教案，幫助學生解決生活上的問題。

廣達技術長兼廣達研究院院長張嘉淵表示，預測未來的最好方式，是自己發明和創造未來。智慧物聯網絕對是未來，現在大家學的是如何寫程式、操控物聯網裝置，接下來要學習如何操控物聯網連結的世界。

「越簡單的小東西，越要用心做。」張嘉淵說，廣達一年生產6000萬台電腦，卻願意投入科技教具，是因為越是在開始的地方、越要紮實。（編輯：趙蔚蘭）1100423

(中央社)