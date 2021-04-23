即使認真刷牙，經常使用漱口水、嚼口香糖，仍時時感覺自己口氣怪怪的？ 提到口臭，一般人總是難以啟齒，一些口氣味道較重的人，光靠呵氣就能聞到自己的口氣臭味；但有些人卻是得透過他人的反應，才知道原來自己有口臭。

●口腔出現異味 恐是身體警訊

雖然平日只要吃了味道比較濃郁的食物時如蔥、蒜等，嘴裡就會散發出異味，但可千萬別以為只要嚴格控制有刺激性的食物，口氣就會清新無比，有時候，口腔出現異味，反而是身體內部反射給我們的警訊。

◆口腔疾病

1.牙周病和蛀牙：國內40歲以上的成人，有9成都有牙周病的問題，事實上，牙周病與口臭都是由類似的細菌所引起，這些細菌引起牙周組織的壞死、化膿，進而產生異味。其他像是牙齦長出膿包的牙髓病或蛀牙，也是因為容易藏污納垢而造成口臭。

2.口角炎或舌炎：通常是全身疾病導致或是藥物的副作用，也可能是維生素缺乏導致。

3.腮腺功能不良：譬如細菌或病毒感染、結石，導致唾液分泌不足。

◆腸胃道疾病

包括胃食道逆流、胃潰瘍、胃出血，甚至胃癌等疾病，導致腐爛味道由胃部流竄到口中，也可能是營養吸收不良或腸道感染。

有時候口腔出現異味，是身體內部反射給我們的警訊。(示意圖/常春月刊提供)

◆呼吸道疾病

1.慢性竇炎、鼻涕倒流，導致鼻腔內難味氣味流出。

2.支氣管炎、支氣管擴張症、肺炎、肺結核、肺癌，肺部內因病產生的不佳氣味，透過呼吸動作傳到口腔而來。

3.鼻腫瘤或外來物影響。

◆全身性疾病

1.糖尿病酮酸症，呼吸中出現腐敗的水果味。

2.肝腎衰竭。

3.發高燒併脫水、維生素礦物質缺乏等，所造成的口乾。

●找出病因對症下藥 日常這樣做防口臭

當然找出口臭原因之後，如果是疾病造成的，就要進行適當的治療，才能徹底改善問題。至於平時預防暫時性口臭發生也有方法。

首要對策就是注意口腔衛生，一般人是早晚刷牙，事實上，預防口臭最好的方式，是每吃完東西就要進行刷牙，舌頭也別忘了刷，平時要記得多喝水，或是飲用檸檬水等含維生素C的飲品以及茶飲，促進唾液的流動，都有幫助。

另外，多吃些芹菜、胡蘿蔔、花生、香菇、芭樂等，可幫助改善口氣的食物，或是適當使用漱口水等產品，都能讓口氣清新。

(中時新聞網)