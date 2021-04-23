國民黨團今天踢爆，黨團辦公室外前天的監視器，從2支變成4支，且新增的監視器具有錄音、錄影、人臉辨識及遠端監控等功能，痛批蔡政府可恥可惡，對在野黨進行政治偵防，讓台灣的民主在國際社會抬不起頭來，要求立法院長游錫堃及立院的保六總隊必須跟社會大眾與國民黨團說清楚。

國民黨團總召費鴻泰怒轟，前兩天得知黨團辦公室外，新增2支錄影器，反觀民進黨團辦公室外，沒有任何監視錄影器，為何唯獨監控國民黨，而立法院聽聞國民黨不滿後，就趕緊前去拆除，民進黨用這種卑鄙齷齪的行徑監視在野黨非常的可恥可惡。

國民黨團書記長鄭麗文質疑，若不是心裡有鬼，為何聽到他們要開記者會就馬上拆除，然而這些監視器經費都是老百姓納稅錢，是否拆了之後又偷偷裝回去，試問到底是誰下決策，請立法院長游錫堃說清楚。

國民黨團今天踢爆，黨團辦公室外前天的監視器，從2支變成4支，且新增的監視器具有錄音、錄影、人臉辨識及遠端監控等功能，痛批蔡政府可恥可惡，對在野黨進行政治偵防。（趙婉淳攝）

藍委洪孟楷痛批，被踢爆後又火速拆除，是否在消滅證據、作賊心虛？藍委葉毓蘭指出，之後立院擬花1.7億修繕會館，質問又有多少監控設備？藍委鄭正鈐也擔憂未來立委研究大樓的修繕是否會遭動手腳，這難道是民進黨對待台灣民主的方式？

除了質疑遭政治偵防外，鄭麗文也發現，立法院日前對外進行「國會安全監控系統汰換案」招標，「宸鼎國際有限公司」以1458萬得標，但實際施工的公司卻是未得標的「慧友電子股份有限公司」，箇中是否有利益勾結引發質疑。

此外，費鴻泰指出，裝設監視器的長廊上，同時也是媒體連線報導的場域，砲轟蔡政府肆無忌憚監視媒體，這不就是監視全國人民？若不拆除，下周司法法制委員會將變更議程，請立法院祕書長、警政署長、保六總隊前來專案報告。

(中時 )